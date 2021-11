Le gouvernement exclut pour l’instant d’augmenter les taxes sur le diesel | Moteur

Malgré la condamnation du diesel et des voitures qui l’utilisent, le gouvernement exclut d’augmenter les taxes sur le diesel car « cela nuirait à ceux qui en ont le plus besoin ».

Le diesel est dans le collimateur du gouvernement et de l’Union européenne depuis des années. A tel point qu’il y a un peu plus de trois ans, la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, déclarait que le diesel « a ses jours comptés » et nous encourageait à trouver une issue. Maintenant, le gouvernement exclut d’augmenter les taxes sur le diesel comme mesure pour atténuer la hausse des prix du carburant.

Depuis 2015, les ventes de voitures diesel ont chuté d’année en année, passant de près de 70 % des immatriculations à moins de 20%, un effondrement sans précédent alimenté par les déclarations du ministre Ribera de l’époque et les tentatives continues d’augmenter la pression fiscale sur ce carburant afin d’aligner son prix sur celui de l’essence.

Au cours du mois d’octobre, les ventes de voitures diesel n’ont représenté que le 17,6 % du total, contre 40,3 % occupés par les voitures à essence. Les 33,7% restants correspondent aux voitures électriques, hybrides et à carburant alternatif.

Cette situation pourrait s’inverser après les déclarations du Gouvernement, qui a exclu d’augmenter les taxes sur le diesel. En effet, certains fabricants anticipent un rebond des ventes de voitures diesel après avoir renoncé à une charge fiscale plus élevée sur le diesel par le gouvernement Pedro Sánchez.

« Pour le moment, ce à quoi nous nous penchons, c’est la nécessité d’avoir une vision globale de la taxation de l’énergie, qui touche différentes disciplines et différentes consommations », a expliqué Teresa Ribera dans une déclaration à Radio Nacional de España (RNE).

«Et il est vrai aussi qu’en ces mois où nous avons vécu une hausse très notable des prix des énergies fossiles marchés internationaux, il est très sensible d’introduire une augmentation supplémentaire qui ça ferait du mal à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui ont besoin de plus de ressources », a ajouté le ministre.

