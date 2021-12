Le gouvernement exclut une hausse des prix de vente minimum du sucre ; les exportations pourraient atteindre 60 tonnes lakh en 2021-22

Environ 20 tonnes lakh de sucre ont été détournées en 2020-21 pour la production d’éthanol et ce nombre devrait passer à 35 tonnes lakh cette année.

Le secrétaire à l’Alimentation, Sudhanshu Pandey, a exclu vendredi une augmentation du prix de vente minimum du sucre à partir de 31 Rs actuels par kg, car les taux nationaux sont plus élevés et a exprimé sa confiance que les exportations atteindraient 50 à 60 tonnes lakh au cours de la campagne de commercialisation en cours commençant en octobre.

S’adressant à la 87e assemblée générale annuelle (AGA) de l’Indian Sugar Mills Association (ISMA), Pandey a souligné que le mélange d’éthanol avec de l’essence a atteint 8,1% en 2020-2021 par rapport à l’objectif de 8,5% et a insisté sur la réalisation des 10%. cible pour l’année en cours.

Il a demandé aux sucreries d’investir dans la création de capacités de stockage d’éthanol afin qu’elles puissent fournir régulièrement le carburant vert aux MOC.

Pandey a souligné que le gouvernement était venu à la rescousse de l’industrie sucrière, qui était confrontée à des problèmes de liquidités il y a quelques années en raison d’une production excédentaire et d’une baisse des prix.

«Nous avons vu que le soutien direct à l’exportation au cours des cinq à six dernières années est d’environ Rs 13 000 crore directement à l’industrie. Et l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Le gouvernement a également accordé un soutien au stock de sécurité. Lorsque les prix s’effondraient, le concept de prix de vente minimum (MSP) a été introduit pour arrêter la chute des prix. C’était aussi un grand soutien à l’industrie à l’époque », a-t-il déclaré.

En conséquence, Pandey a déclaré que les exportations étaient passées à environ 70 tonnes lakh au cours de la campagne de commercialisation 2020-21 (octobre-septembre) contre environ 6,3 tonnes lakh en 2017-18.

Pour la saison 2021-22 en cours, le secrétaire a déclaré que près de 35 tonnes lakh de sucre avaient déjà été contractées pour les exportations. La production au Brésil sera moindre.

« Nous devrions toucher entre 50 et 60 lakh tonnes (exportations) cette année », a-t-il déclaré en marge de l’événement.

Pandey a souligné la nécessité d’équilibrer la production de sucre de l’Inde conformément aux exigences du marché mondial.

Environ 20 tonnes lakh de sucre ont été détournées en 2020-21 pour la production d’éthanol et ce nombre devrait passer à 35 tonnes lakh cette année.

D’ici 2025, Pandey a déclaré que l’objectif devrait être de détourner environ 60 lakh tonnes de sucre, ce qui est généralement excédentaire dans le contexte indien. « À moins que nous ne trouvions un bon revenu pour cet excédent restant de 60 tonnes de sucre lakh, les prix sur le marché n’augmenteront pas ».

Il a déclaré que la demande intérieure de sucre continue de stagner autour de 260 tonnes lakh.

Se référant à la demande de l’industrie d’augmenter le MSP du sucre à 36-37 Rs par kg par rapport aux 31 Rs actuels par kg, Pandey a déclaré : « … en raison de ce détournement et de cette bonne exportation, en fait, le prix de vente minimum n’est pas nécessaire. Parce que les prix naturels sur le marché ont augmenté et que les prix se situent maintenant très facilement dans la fourchette de Rs 34-35 (par kg).

« Le sucre indien trouve un prix de marché décent sur le marché intérieur ainsi qu’un bon prix sur le marché international », a-t-il ajouté.

S’exprimant en marge de l’événement, le secrétaire a déclaré que le système MSP avait été mis en place lorsque les prix baissaient, mais que maintenant les prix augmentent.

Lorsqu’on lui a demandé si le système MSP resterait ou serait supprimé, il a déclaré : « Cela dépend du comportement du marché international, quel pays produit combien, si nous avons un excédent ou si nous n’avons pas d’excédent disponible. Cela dépend, pour le moment, nous n’avons pas besoin de MSP.

« Pourquoi quelque chose ne peut pas être basé sur les besoins ? Quand c’est nécessaire, vous l’utilisez. quand ce n’est pas nécessaire, ne l’utilisez pas », a fait remarquer Pandey.

En parlant d’éthanol, Pandey a déclaré qu’il y avait des défis sur le front de l’approvisionnement vers la fin de la saison 2020-21.

« Nous étions censés atteindre 8,5 % de mélange. Mais nous sommes restés bloqués à environ 8,1 pour cent de mélange. Nous devons donc compenser cela. Cette année, nous devons toucher à un mélange de 10 pour cent », a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité de corriger les anomalies.

Pandey a parlé de la nécessité de créer une capacité de stockage pour l’éthanol et a exhorté l’industrie à se manifester pour la même chose. « Si nous ne broyons pas et si nous ne stockons pas une quantité suffisante, alors dans la dernière partie de l’année, comme nous vivons cette période, les approvisionnements deviennent impossibles. »

Le secrétaire a déclaré qu’environ 1 500 crore litres d’éthanol seront nécessaires pour atteindre l’objectif de mélange de 20 pour cent. Sur les besoins totaux, environ 760 crore litres doivent provenir du secteur du sucre et 740 crore litres supplémentaires doivent provenir du grain.

La capacité de grain est d’environ 260 crore litre et elle augmente progressivement, a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Alimentation, a-t-il dit, ne prévoit aucun problème pour se procurer la quantité d’éthanol provenant du secteur sucrier.

Le secrétaire a observé que si 60 tonnes de sucre lakh sont détournées, comme prévu, le sucre indien restera compétitif sur le marché mondial.

Pandey a également évoqué la nécessité de reproduire les bonnes pratiques de l’industrie sucrière dans tous les États producteurs de canne.

Il a également demandé à l’industrie de se concentrer sur la conservation de l’eau et la promotion de la culture durable de la canne à sucre, en promouvant un bon réseau de micro-irrigation.

Pandey a également demandé aux meuniers de se concentrer sur l’apport de nouvelles technologies dans le secteur et de rechercher de nouvelles opportunités. Il a déclaré que l’industrie doit également bien commercialiser le sucre et ses sous-produits.

Selon l’Indian Sugar Mills Association (ISMA), la production de sucre devrait rester stable à 31 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2021-2022. La disponibilité totale de sucre est estimée à 39,5 millions de tonnes, dont un stock d’ouverture de 8,5 millions de tonnes d’édulcorant.

La consommation intérieure est estimée à 26,5 millions de tonnes, tandis que les exportations sont estimées à 6 millions de tonnes. Le stock de clôture serait de 7 millions de tonnes à la fin de cette campagne.

