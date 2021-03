Le gouvernement facilite le dépôt du mémorandum des entrepreneurs industriels; déménagement susceptible de profiter aux entreprises de taille moyenne

Une fois que les entreprises ont commencé la production commerciale, elles étaient tenues de la déclarer conformément au formulaire prescrit «Partie B» de l’IEM.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le ministère du Commerce a annoncé mardi la mise à niveau du processus de dématérialisation du processus de dépôt du mémorandum de l’entrepreneur industriel (IEM) afin d’améliorer la facilité de faire des affaires entre les entreprises nouvelles et existantes dans les secteurs de la fabrication et des services. Les entreprises seront désormais en mesure de divulguer les détails des investissements liés à la création de nouvelles unités industrielles et au démarrage de la production commerciale via un formulaire en ligne unique au lieu de déclarer les deux séparément. « Ce formulaire unique facilitera le remplissage des intentions d’investissement (IEM-Partie A) et la déclaration du début de la production (IEM-Partie B) de manière transparente », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les entreprises industrielles, qui sont exemptées des exigences de licence industrielle en vertu de la loi de 1951 sur les industries (développement et réglementation), étaient tenues de déposer des informations en tant qu’IEM en ce qui concerne la création d’industries. Cela a été déposé conformément à la «partie A» de l’IEM. Une fois que les entreprises ont commencé la production commerciale, elles étaient tenues de déclarer la même chose selon le formulaire prescrit «Partie B» de l’IEM. La dernière initiative devrait profiter aux moyennes entreprises. «Le formulaire unique comprendra les deux parties pour faciliter les intentions d’investissement telles que la terre, l’investissement à réaliser, les machines à utiliser et le début de la production commerciale. Cela aidera les unités moyennes et cela a également été l’une de nos demandes », a déclaré Pankaj Kumar, président de l’Association des industries indiennes à Financial Express Online.

Selon le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), tous les industriels exemptés des exigences de licence industrielle et ayant un investissement de Rs 10 Crore ou plus dans le secteur manufacturier et Rs 5 crore ou plus dans le secteur des services sont tenus de fichier IEM. Selon la définition de la MPME modifiée l’année dernière, les entités investissant dans des installations et des machines ou des équipements entre Rs 11 crore et Rs 50 crore sont définies comme des entreprises moyennes.

Toute modification des IEM peut également être effectuée afin d’éviter la duplication dans le remplissage des informations, a déclaré le ministère. «Auparavant, les choses que nous projetions dans la partie A et ce que nous fournissions dans la partie B étaient différentes. Par exemple, l’augmentation des machines utilisées entre le moment de la divulgation de l’investissement et le début de la production. Maintenant, si nous devons le faire, le gouvernement a donné la clause d’amendement pour apporter les changements. Cela contribuera à la transparence et réduira la duplicité », a ajouté Kumar.

Il est important de noter que le gouvernement avait lancé en juillet de l’année dernière le portail d’enregistrement Udyam pour l’enregistrement et la classification sans papier des entreprises, dans lequel les entités n’auront pas à télécharger de documents ou de preuves à l’exception du numéro Aadhaar pour l’enregistrement. Au 22 mars 2021, le portail avait enregistré 25,07,112 MPME, en hausse de près de 130% par rapport à plus de 11 MPME enregistrées lakh au 7 novembre 2020, selon les données du ministère des MPME.

