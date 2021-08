Le gouvernement fait demi-tour soudain, enterre l’impôt rétrospectif : les demandes fiscales de Rs 1,1-lakh-crore sont annulées ; Rs 8 100 crore à rembourser

Le gouvernement a jusqu’à présent récupéré Rs 8 100 crore, invoquant la loi controversée, y compris Rs 7 600 crore de Cairn Energy.

Le gouvernement a mis fin jeudi à sa tristement célèbre loi fiscale née en 2012 qui visait à imposer rétrospectivement les gains provenant du transfert indirect d’actifs indiens. Bien que cette décision implique théoriquement une réduction des ambitions de recettes fiscales de New Delhi d’au moins 1,1 crore de lakh Rs, toute perte potentielle pourrait être plus que compensée car la décision pourrait améliorer la position du pays en tant que destination d’investissement, augmentant son potentiel de croissance et donc taxer Reçus.

Le dépôt surprise du « projet de loi sur les lois fiscales (amendement) 2021 » par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman au Lok Sabha a été salué par les experts de l’industrie et de la fiscalité. Les responsables gouvernementaux ont justifié la décision qui équivalait à un revirement par rapport à la position publique de New Delhi sur la question, affirmant que cela était nécessaire étant donné que plus que toute autre chose, l’objectif politique devrait désormais être d’assurer la “croissance future” du pays.

Pour mémoire, le projet de loi prévoit le retrait de la demande fiscale faite sur « le transfert indirect d’actifs indiens si la transaction a été effectuée avant le 28 mai 2012 (soit le jour où la législation fiscale rétroactive est entrée en vigueur) ». Il est également proposé de rembourser le montant payé dans ces cas sans aucun intérêt sur celui-ci.

La loi de 2012 avait autorisé le gouvernement indien à faire des demandes fiscales concernant les transactions transfrontalières depuis 1962 ; l’intention était d’imposer les gains résultant du transfert d’actions de sociétés enregistrées en dehors de l’Inde, à condition que ces actions tirent une « valeur substantielle » d’actifs situés en Inde. Le déménagement a depuis été exposé comme une mésaventure; le tribunal de La Haye a statué contre l’Inde dans les deux affaires très médiatisées qui en ont résulté impliquant le géant des télécommunications Vodafone et la société britannique Cairn Energy en septembre 2020 et décembre 2020 respectivement.

En fait, l’amendement de 2012 visait à annuler un verdict de la Cour suprême qui invalidait une demande d’avis d’imposition rétrospective sur Vodafone concernant son acquisition de 11 milliards de dollars en 2007 de 67% du capital de l’entreprise indienne de téléphonie mobile détenue par Hutchison Whampoa.

Au total, 17 cas d’imposition rétrospective de ce type ont été poursuivis par le fisc indien alors que le processus d’évaluation est en cours pour deux autres ; le succès modeste sur le front des recettes a été plus que compensé par la perte de la réputation d’exonération fiscale prévisible.

Le secrétaire aux Finances, TV Somanathan, a déclaré à FE : « Cette décision fait partie de la stratégie globale visant à stimuler le taux de croissance futur du pays et à atteindre notre objectif d’une économie de 5 000 milliards de dollars. Cet (amendement) vise à faire de l’Inde une destination encore plus attrayante pour les investissements, tant nationaux qu’étrangers, car nous avons un régime fiscal prévisible et à faible taux pour les entreprises. » Somanathan a déclaré: «Nous sommes cohérents avec la position antérieure – nous avons le droit souverain de taxer et nous préservons ce droit. Nous n’acceptons pas que le droit souverain du Parlement soit arbitré par des tribunaux étrangers. Pourtant, nous n’appliquerons pas les demandes fiscales basées sur un changement rétrospectif et le montant perçu à rembourser sans intérêt. »

Le secrétaire au revenu, Tarun Bajaj, a déclaré: “Les entreprises (affectées par la loi fiscale rétrospective) devraient également nous contacter et essayer de trouver des solutions.”

Qualifiant la dernière décision du gouvernement d’étape bienvenue, l’expert fiscal noté Mukesh Butani a déclaré : les demandes formulées avant cette date seront annulées, sous réserve de conditions telles que le retrait d’un litige en cours, etc. Le résultat est que l’affaire Cairn Energy qui a été rouverte en utilisant l’amendement rétrospectif et la procédure de réévaluation serait annulée.

« La deuxième partie traite d’une situation où, en raison de la loi rétrospective, une demande a été créée en raison de l’application de la loi à la suite de laquelle sa situation de remboursement d’impôt a été affectée et la troisième traite des situations où une demande est apparue sur compte de l’obligation de retenue à la source imposée au payeur d’une telle contrepartie. Les amendements traitent également des situations dans lesquelles des procédures de sanction ont été engagées et elles seraient annulées même dans les situations où la demande a été soulevée », a expliqué Butani.

En outre, le projet de loi vise à éviter tout risque pour les contribuables en raison de litiges d’intérêt public contre le gouvernement. Les situations couvertes comprennent les appels devant la Haute Cour, la Cour suprême et les sentences arbitrales étrangères. Le projet de loi prévoit que la clause de validation en ce qui concerne la reprise de la demande cessera de s’appliquer.

Dans l’affaire Cairn Energy, avant même que la sentence arbitrale ne soit prononcée par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, l’Inde avait saisi et vendu des actions de Cairn dans son ancienne unité indienne, confisqué des dividendes et retenu des remboursements d’impôts totalisant Rs 7 600 crore. Le tribunal de La Haye a demandé au gouvernement d’indemniser Cairn « pour le préjudice total subi », ainsi que les intérêts et les frais d’arbitrage.

Dans son ordonnance dans l’affaire Cairn, un tribunal composé de trois membres, dont le candidat indien J Christopher Thomas QC, a déclaré que la demande fiscale rétroactive était « violation de la garantie d’un traitement juste et équitable ». Affirmant sa compétence sur l’affaire, le tribunal a déclaré que l’affaire Cairn n’était pas seulement un différend fiscal, mais un différend lié aux investissements. L’affirmation du gouvernement indien était que les ordonnances fiscales, y compris celles en vertu de lois rétrospectives, ne peuvent pas être arbitrées en vertu de traités bilatéraux d’investissement (TBI). Affirmant cette position, le gouvernement a introduit un nouveau modèle de TBI en 2016, excluant explicitement les questions fiscales de sa compétence.

De son côté, Cairn a tenté de récupérer les sommes en saisissant et en monétisant des actifs indiens à l’étranger. Le gouvernement a récemment déclaré qu’il avait fait appel à un cabinet d’avocats international pour gérer les procédures d’exécution. Une tentative infructueuse avait déjà été faite par le gouvernement pour régler le différend Cairn dans le cadre du programme Vivad se Vishwas, en vertu duquel la société devait payer environ la moitié du montant dû sans intérêts ni pénalités.

Le différend fiscal de Cairn concerne le cas où, dans le cadre d’un réarrangement interne par l’intermédiaire d’une entreprise du paradis fiscal européen de Jersey, Cairn UK a transféré des actions de Cairn India Holdings à Cairn India.