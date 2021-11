Le gouvernement fait face à un trou de 500 millions dans la facture d’électricité après avoir économisé l’électricité des coupures

13/11/2021 à 09:03 CET

David Page

Le gouvernement a lancé un plan choc pour amortir l’impact sur la facture d’électricité de la hausse des marchés de l’électricité et du gaz. Une batterie de mesures, approuvées en deux lots -en juin et septembre-, qui comprend de fortes réductions des taxes appliquées à la facture d’électricité et de la partie fixe des tarifs.

Les Ministère de la Transition écologique et celui de Le Trésor a agi de manière coordonnée pour appliquer temporairement une réduction de TVA sur la facture d’électricité de 21% à 10% appliquée depuis juin, suspendre la taxe de 7% sur la production d’électricité jusqu’à la fin de l’année et réduire le minimum autorisé par Bruxelles le taxe spéciale sur l’électricité, de 5,1% à 0,5%. Además, el Gobierno ha aplicado una drástica reducción del 96% de los cargos regulados incluidos en la factura (que sirven para financiar las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares y el pago de la deuda del sistema eléctrico) hasta el 31 Décembre.

La facture d’électricité n’a cessé d’augmenter, mais sans les mesures, l’augmentation du coût de la facture payée par les familles et les entreprises aurait été exorbitante. Pour amortir cette hausse, le gouvernement a considérablement réduit les revenus du système électrique (seule la baisse d’impôt a entraîné une perte d’environ 2 000 millions d’euros). Et pour équilibrer les comptes du système et couvrir le milliardaire brisé causé par ces mesures, le gouvernement a adopté des patchs pour injecter de l’argent de manière extraordinaire.

D’une part, il a augmenté de 900 millions d’euros (pour un total de 2 000 millions) le montant des enchères de Droits d’émission de CO2 qui peuvent être utilisés pour financer les coûts du système électrique. De l’autre, le gouvernement a conçu un système qui obligeait le nucléaire, l’hydroélectricité et certaines énergies renouvelables à restituer les revenus extraordinaires qu’ils étaient censés obtenir en vendant leur électricité aux prix exorbitants du marché de gros (une augmentation due à la hausse des prix du gaz et droits des émissions de CO2, qui sont des coûts que ces technologies ne supportent pas).

Cependant, le gouvernement a fini par qualifier ces coupures d’électricité et a approuvé une nouvelle règle pour permettre aux entreprises qui démontrent qu’elles vendaient leur électricité avec des contrats à terme et avec des prix stables, qu’elles n’aient rien à restituer. Les grandes compagnies d’électricité doivent montrer Réseau électrique -le gestionnaire du système électrique- que leurs contrats n’appliquent pas les prix fulgurants du marché. Et les entreprises tiennent pour acquis qu’elles seront presque totalement épargnées des coupes avec lesquelles le gouvernement a voulu financer ses mesures pour contenir la lumière.

Avec les compagnies d’électricité se débarrassant des coupes, le gouvernement fait face à un décalage de millionnaire dans les factures du système d’électricité cette année. Un trou qui dans l’ensemble de l’exercice finira autour du 500 millions d’euros, selon les calculs effectués par les entreprises du secteur de l’électricité et auxquels «El Periódico de España» a eu accès. Un retour au déficit du secteur car le système électrique ne pourra pas couvrir tous les coûts qu’il supporte avec les revenus qu’il percevra finalement après les baisses d’impôts et de charges appliquées, à moins que l’Exécutif n’adopte d’autres mesures compensatoires avant la fin de l’année.

L’estimation utilisée par le gouvernement lorsqu’il a approuvé les réductions était que les compagnies d’électricité devraient restituer quelque 2 600 millions d’euros en six mois (trois mois en 2021 et trois autres en 2022), en se concentrant notamment sur les comptes d’Endesa. et Iberdrola, et dans une moindre mesure en Naturgy. Les entreprises soulignent que ces calculs du ministère de la Transition écologique ont rapidement échoué et que la hausse permanente du prix de l’électricité déclencherait les coupes à 5,5 milliards qui seraient injectés dans le système.

Avec cela, le système électrique aurait enregistré un important surplus sur l’ensemble de l’année, selon des sources du secteur. Les grandes compagnies d’électricité supposent qu’elles montreront que la grande majorité de leur production est vendue à des prix fixes et bien inférieurs à ceux du marché de gros, donc le montant de ce retour de revenus sera très moindre. Red Eléctrica enverra la première réduction de revenus la semaine prochaine et dans le secteur, il est prévu qu’elle soit très faible. Endesa suppose ouvertement que l’impact sera nul et que la vente complète de sa production sera confirmée avec des contrats à terme et un prix stable.

Le secteur de l’électricité considère que cette le déficit est gérable et qu’il peut être couvert avec une relative facilité au moyen d’injections supplémentaires. « Le déficit est parfaitement résorbable par le système électrique. Ce n’est pas si terrible. Cela n’a rien à voir avec le retour aux énormes déficits tarifaires du passé », soulignent-ils auprès d’une des grandes compagnies d’électricité, qui ne gouverne pas que le gouvernement adopte d’autres mesures avant la fin de l’année pour réduire les coûts ou améliorer les revenus du système.

Les écarts négatifs des années 2019 et 2020 ont été comblés par les excédents accumulés les années précédentes. Mais ce genre de banque de l’électricité a été épuisée pour combler les trous des deux dernières années et pour dédommager les compagnies d’électricité après que la Cour suprême a renversé l’ancien système de financement de la caution sociale de l’électricité (les réductions tarifaires qui s’appliquent aux ménages vulnérables ). Sur les 1 687,5 millions d’excédents accumulés entre 2014 et 2018, 1 683 ont déjà été dépensés, selon les données de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC).