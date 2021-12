Le gouvernement fantôme du Myanmar adopte le Tether comme monnaie officielle : rapport

Le gouvernement fantôme du Myanmar, le gouvernement d’unité nationale (NUG), composé des partisans de la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi, a reconnu le stablecoin tether (USDT) comme sa monnaie officielle, selon un rapport publié lundi par Bloomberg.

Le ministre des Finances du NUG, Tin Tun Naing, a déclaré dans un article sur Facebook que le NUG accepterait désormais le proxy du dollar, USDT, pour « un usage domestique afin de faciliter et d’accélérer le commerce, les services et les systèmes de paiement actuels », bien que le NUG ne détienne aucun pouvoir officiel. , il a déclaré la guerre à la junte du Myanmar, un gouvernement dirigé par des chefs militaires, en septembre. La junte est arrivée au pouvoir plus tôt cette année après un coup d’État militaire. En mai 2020, la banque centrale du Myanmar a déclaré illégales toutes les monnaies numériques. Par conséquent, l’adoption du tether par NUG semble être un acte de défi. Bien que libre des fluctuations de prix erratiques qui sont habituelles avec la crypto, comme le bitcoin et l’éther, le tether a néanmoins longtemps été embourbé dans la controverse sur l’opacité des réserves en dollars qui soutiennent ce.

