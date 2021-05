Le gouvernement fédéral a dépensé près de 2 millions de dollars pour des expériences de couture de cuir chevelu fœtal à des rats ⋆ .

Le gouvernement fédéral a alloué près de 2 millions de dollars en dollars des contribuables à une recherche controversée qui a cousu des cuirs chevelus fœtaux avortés sur la peau de souris et de rats afin de mener des expériences sur l’infection cutanée humaine.

Cette recherche, menée à l’Université de Pittsburgh, a généré une controverse considérable en raison de son acquisition de peau entièrement intacte de fœtus avortés, ainsi que des résultats graphiques de ces expériences dans lesquelles la peau du fœtus, ayant été attachée aux rongeurs, s’est ensuite développée. cheveux humains.

Les archives montrent que l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a financé cette recherche à hauteur de plus de 400 000 $. Cependant, une comptabilité complète du flux de financement du projet montre que les contributions des contribuables totalisent près de cinq fois ce montant.

Une porte-parole du NIAID a déclaré cette semaine à Just the News que les subventions de cette agence et du Fogarty International Center des National Institutes of Health s’élèvent à plus de 1,9 million de dollars.

«Le financement total de la subvention du NIAID est de 430 270 $», a déclaré la porte-parole. «La subvention FIC a été attribuée à l’Université de Pittsburgh… au cours de l’exercice 15, et la dernière année du projet est l’exercice 19. Le financement total de la subvention FIC est de 1 498 642. »

L’agence a déclaré que le NIH «s’est engagé à faire en sorte que la recherche sur les tissus fœtaux humains soit menée de manière responsable et respecte les normes éthiques les plus élevées.

«La recherche financée par les NIH impliquant des tissus foetaux humains doit être menée conformément à toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques et locales applicables», poursuit le communiqué, notant que «la recherche impliquant la transplantation de tissu foetal humain» nécessite un «consentement éclairé» de la mère avortée avant que les tissus puissent être obtenus.

Le NIAID n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait financé ou non d’autres expériences utilisant des restes fœtaux.

L’utilisation de restes fœtaux avortés dans les expériences scientifiques est un sujet très controversé aux États-Unis depuis plusieurs années. Les entreprises biomédicales et pharmaceutiques acquièrent régulièrement des tissus avortés à des fins d’expérimentation et de recherche et développement.

La question a été placée au premier plan du débat politique américain il y a plusieurs années lorsque l’activiste et journaliste pro-vie David Daleiden a publié plusieurs vidéos d’infiltration prétendant montrer des responsables de Planned Parenthood – le plus grand fournisseur d’avortement du pays – admettant avoir mené une activité commerciale avec un fœtus avorté. demeure, ce qui constituerait un crime fédéral.

Le fournisseur d’avortement a annoncé peu de temps après la publication de ces vidéos qu’il mettrait fin au programme interne qui fournissait des restes fœtaux aux chercheurs biomédicaux en échange de remboursements nominaux.

Les expériences sur le rat foetal financées par le gouvernement visaient à «fournir une plate-forme pour l’étude des infections cutanées humaines», selon les chercheurs.

Les rats greffés de peau étaient censés offrir un modèle par lequel la peau humaine pourrait être infectée sans les préoccupations éthiques et de sécurité qui découleraient de l’injection de maladies de la peau chez des êtres humains vivants.