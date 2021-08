Le gouvernement fédéral accuse le journaliste d’Infowars Owen Shroyer d’avoir fait un reportage sur les marches du Capitole lors de la manifestation du 6 janvier ⋆ 10z viral

par Shane Trejo, Big League Politics:

Le gouvernement fédéral a inculpé le journaliste d’Infowars Owen Shroyer parce qu’il a fait un reportage depuis les marches du Capitole des États-Unis lors de la manifestation du 6 janvier.

Le journaliste de One America News, Jack Posobiec, a dévoilé l’histoire sur son compte Twitter :

RUPTURE: L’hôte d’Infowars Owen Shroyer inculpé le 6 janvier pour s’être tenu sur les marches du Capitole – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 20 août 2021

Shroyer est l’un des reporters d’Infowars les plus visibles, faisant souvent des reportages en direct de la scène et se lançant dans des confrontations. Il a récemment été expulsé d’un match de baseball des Texas Rangers pour avoir tenu une bannière « Trump Won ».

Ce qui rend le moment de ces accusations si étrange, c’est qu’elles surviennent le même jour où il a été largement rapporté qu’aucune des personnes accusées des crimes du 6 janvier n’avait été impliquée dans une quelconque insurrection ou coup d’État.

Big League Politics a rapporté comment l’affaire fédérale concernant le 6 janvier est en train de s’effondrer, sans aucune preuve montrant qu’une insurrection ou un coup d’État a eu lieu ce jour-là :

« Le Federal Bureau of Investigation (FBI) admet qu’il n’y a aucune preuve d’une insurrection ou d’un complot de coup d’État concernant la manifestation du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Cet aveu entraîne un enjeu au cœur de la poussée des démocrates pour amener la guerre contre le terrorisme dans la patrie pour l’utiliser contre leur opposition politique.

. s’est entretenu avec des responsables fédéraux de l’application des lois pour confirmer qu’il n’y a aucune preuve montrant que le président Donald Trump ou des groupes de droite ont comploté un coup d’État ou une insurrection avant l’événement. Au lieu de cela, il s’agissait d’une manifestation principalement pacifique contre la fraude électorale.

« Quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze pour cent de ces cas sont des cas ponctuels », a déclaré un ancien haut responsable des forces de l’ordre au courant de l’enquête. « Alors vous avez peut-être cinq pour cent de ces groupes de milices qui étaient plus étroitement organisés. Mais il n’y avait pas de grand plan avec Roger Stone et Alex Jones et tous ces gens pour prendre d’assaut le Capitole et prendre des otages.

Alors que certaines personnes se sont peut-être présentées prêtes et disposées à commettre des violences, il n’y a eu aucun complot coordonné pour renverser le gouvernement ou attaquer le Capitole des États-Unis.

