Le gouvernement fédéral allègue un conflit d’intérêts dans l’affaire Activision Blizzard

Regardez ce méchant dans la prison des sorciers. C'est là que le DFEH veut qu'Activision Blizzard aille. Prison du sorcier.

Alors que le maelström juridique continue de croître dans les multiples affaires contre Activision Blizzard, les choses ont pris l’un des rebondissements les plus étranges à ce jour. L’EEOC (avec qui Activision Blizzard tente de s’entendre) a accusé le DFEH californien (qui tente d’intervenir dans ce règlement) d’avoir utilisé ses propres anciens avocats pour lutter contre eux.

À la fin des essais d’Activision Blizzard (car rappelez-vous, il y en a plusieurs), j’aurai lu suffisamment de documentation juridique pour me frayer un chemin à travers l’examen du barreau. Bon sang, c’est un gâchis, et cela devient encore pire depuis qu’il a été révélé que deux anciens avocats de l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) travaillent maintenant avec le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH).

La bataille juridique à trois en cours entre l’EEOC, Activision Blizzard et le DFEH californien est maintenant encore plus houleuse, mais un peu d’arrière-plan d’abord : à la suite d’une enquête de trois ans sur Activision Blizzard par l’EEOC, un règlement potentiel entre les deux parties a été atteint et déposé le 27 septembre. Malheureusement, le règlement proposé de 18 millions de dollars a été largement critiqué comme une tape sur le poignet pour la société d’un milliard de dollars Activision Blizzard. Une semaine plus tard, le DFEH californien a déposé une requête en intervention dans ledit règlement, alléguant des erreurs de procédure de la part d’Activision Blizzard et de l’EEOC, et que le règlement causerait des dommages irréparables au propre procès du DFEH contre le géant de l’édition.

Puis, le samedi 9 octobre dernier, l’EEOC a répondu à la requête d’intervention indésirable de la DFEH en affirmant que deux des avocats de la DFEH étaient en conflit d’intérêts flagrant, car avant de rejoindre l’affaire DFEH, ils avaient auparavant joué un rôle essentiel dans le propre de l’EEOC. enquête sur Activision Blizzard. . Quelque chose qui est ensuite rendu encore plus obscurci par la révélation que l’EEOC et le DFEH participaient à un accord de partage du travail où le personnel et les preuves seraient partagés entre les deux organisations pendant la durée de leurs enquêtes respectives. C’est, pour le dire légèrement, un gâchis insensé.

Pour étayer ses affirmations, l’EEOC souligne plusieurs éléments dans les documents du DFEH qui, selon lui, n’auraient pu être fournis que par d’anciens avocats de l’EEOC. Il prétend spécifiquement que les deux avocats « ont aidé à diriger » l’enquête de l’EEOC, rendant ce conflit d’intérêts apparent encore plus flagrant.

Les détails de la représentation antérieure des deux avocats de la DFEH à l’EEOC ont été scellés par les tribunaux, ce qui rend ce qui s’est passé ici difficile à rendre compte dans son intégralité. Ce que nous savons actuellement, c’est que deux avocats clés du DFEH, le procureur 1 et le procureur 2, ont rejoint l’équipe du DFEH après avoir quitté l’EEOC. Ils étaient alors une partie essentielle de la requête du DFEH pour intervenir dans le règlement EEOC, et ont même été inclus dans la session de « meet and confer » qui a eu lieu entre les trois parties le 5 octobre.

Le DFEH, à son tour, prétend avoir été totalement inconscient de la relation antérieure de ses avocats avec l’EEOC. Ce n’est pas tout à fait exact ou, comme le prétend l’EEOC, un signe que le DFEH n’a pas correctement sélectionné les avocats au préalable. Quoi qu’il en soit, c’est une erreur si flagrante que l’on ne peut s’empêcher de se demander ce qui se passe dans ce cas.

Taylor Markey, avocate de l’EEOC, affirme dans sa déclaration au tribunal que l’avocate 2 du DFEH a répondu en affirmant que c’était son « devoir fiduciaire » envers l’EEOC, son ancien client, qu’elle « a fait prendre conscience du prétendu conflit entre le décret de consentement proposé et les politiques de l’EEOC. Il s’agit d’une critique explicite de l’EEOC, car l’avocat 2 prétend effectivement que l’EEOC va à l’encontre de ses propres règles et objectifs déclarés en poursuivant son règlement actuel et largement critiqué de 18 millions de dollars avec Activision Blizzard. Il s’agit d’une accusation incroyablement grave pour l’avocat 2, l’avocat 2 risquant apparemment son statut d’avocat en exercice pour rejoindre le DFEH dans son intervention contre le règlement EEOC.

Selon les informations publiées par l’EEOC, lors de la réunion et de la conférence du 5 octobre, les avocats du DFEH ont été systématiquement bloqués. Ils décriraient longuement les raisons juridiques et éthiques de leur intervention, auxquelles l’EEOC répondrait en soulignant que les avocats 1 et 2 de la DFEH n’avaient pas leur place dans l’affaire en vertu de la réglementation sur les conflits d’intérêts. Finalement, l’avocat en chef du DFEH et les avocats 1 et 2 se sont déconnectés de la réunion et de la conférence, moment auquel la réunion s’est poursuivie avec uniquement le représentant tiers du DFEH. C’est-à-dire qu’ils ont raccroché.

Sur la base des objections de l’EEOC, le DFEH sera représenté par un conseil tiers dans toute action d’intervention ultérieure. L’EEOC prétend que le conflit d’intérêts est si grave que le DFEH est totalement compromis et ne peut plus se représenter lui-même devant les tribunaux concernant l’intervention. Ce que ces événements signifient en fin de compte pour le procès continu du DFEH contre Activision Blizzard reste à voir.

Plus récemment, le 11 octobre 2021, le DFEH a déposé une objection à l’opposition de l’EEOC. Déclarant que plusieurs courriels fournis par l’EEOC étaient privilégiés et confidentiels, ils ont fait valoir qu’ils n’étaient donc pas admissibles dans le dossier public. En outre, le DFEH révèle des e-mails qui soutiennent que, bien qu’il ait accepté de laisser l’EEOC prendre la direction des enquêtes sur les allégations de harcèlement, l’agence n’a jamais réellement cédé ses droits de poursuivre Activision Blizzard à la suite de l’enquête.

Toutes ces absurdités suggèrent que les essais d’Activision Blizzard ne feront qu’empirer avant de s’améliorer.

Mise à jour, 10/12/2021 13h40 HE : Le juge président Dale S. Fischer a rendu une ordonnance rejetant la requête ex parte du DFEH de Californie. Cela signifie qu’il devra attendre le délai normal (sept jours après réunion et concertation) pour déposer sa requête en intervention contre l’EEOC, c’est-à-dire que ce gâchis va continuer à traîner encore un peu.