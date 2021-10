Le gouvernement fédéral arrête le rappeur Fetty Wap sur des accusations de distribution de drogue

Crédit photo : Ronald Woan / CC par 3.0

Fetty Wap a été arrêté pour des accusations de drogue fédérales qui incluent le trafic vers les deux côtes des États-Unis.

Le rappeur, de nom légal Willie Junior Maxwell II, a été arrêté jeudi soir par le FBI. L’artiste a été arrêté à Citi Field dans le Queens, où se tenait le festival de musique Rolling Loud. Le natif de Paterson, dans le New Jersey, fait apparemment partie d’une demi-douzaine de personnes inculpées dans le cadre de l’affaire.

Fetty Wap faisait partie de ce que les procureurs appellent une «organisation de distribution de drogue bi-côtière de plusieurs millions de dollars» – ce qui a conduit à son arrestation à Rolling Loud.

Le comté de Suffolk a servi de base d’attache au groupe, selon le procureur de district Timothy Sini. L’organisation a fait circuler de la drogue de juin 2019 à juin 2020. Les accusés obtiendraient des stupéfiants sur la côte ouest et utiliseraient le service postal et les chauffeurs avec des compartiments cachés dans leurs véhicules pour transporter la drogue jusqu’au comté de Suffolk.

Les médicaments ont ensuite été distribués à des revendeurs qui les ont vendus à Long Island et au New Jersey. « Comme allégué, les accusés ont transporté, distribué et vendu plus de 100 kilogrammes de drogues mortelles et addictives, dont l’héroïne et le fentanyl, à Long Island, contribuant délibérément à l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté nos communautés et fait trop de morts », a déclaré Breon. Paix, a déclaré le procureur américain du district oriental de New York dans un communiqué.

Les mandats de perquisition exécutés au cours de l’enquête ont permis de récupérer environ 1,5 million de dollars en espèces, 16 kg de cocaïne, 2 kg d’héroïne, de nombreuses pilules de fentanyl, deux armes de poing, un fusil, un pistolet et des munitions. D’autres accusés nommés dans le cadre du réseau de distribution comprennent un agent des services correctionnels du New Jersey.

Navarro Gray, un avocat de Fetty Wap, dit que tout cela n’est qu’un gros malentendu. «Nous prions pour que tout cela soit un gros malentendu. Il voit le juge aujourd’hui. En espérant qu’il soit libéré afin que nous puissions clarifier les choses rapidement. S’il est reconnu coupable, le rappeur encourt une peine maximale de prison à vie.

Fetty Wap avait déjà été arrêté en 2019 pour trois chefs d’accusation de coups et blessures. Il a également une accusation de DUI à partir de 2017 après que la police l’a surpris en train de faire la course avec une autre voiture sur une autoroute de New York. Le rappeur est surtout connu pour son hit de 2014, « Trap Queen », qui a atteint la deuxième place du palmarès Billboard Hot 100.