Le gouvernement fédéral arrête un ancien candidat du GOP devenu insurrectionnel qui a qualifié ses émeutes de « poussées pacifiques »

Selon des documents judiciaires, Purdy et d’autres membres de sa famille, y compris son frère et son père – qui n’ont pas été inculpés dans l’affaire des émeutes du Capitole – se sont rendus à Washington, DC, dans un bus affrété le 6 janvier. Une fois sur place, les enquêteurs disent que Purdy a aidé à mener l’accusation contre la police qui tentait d’empêcher les émeutiers d’entrer dans le Capitole des États-Unis, où le Congrès avait convoqué une session conjointe pour certifier les votes du Collège électoral.

Des mandats d’arrêt contre Gregory Purdy, son frère Matthew Purdy et un troisième accusé, Robert Turner, ont été autorisés par un juge fédéral au début du mois. En plus des quatre chefs d’accusation qu’ils partagent tous, Gregory Purdy et Turner sont également accusés de troubles civils, d’entrave et d’agression, de résistance ou d’entrave à la police.

Un ancien candidat républicain à l’Assemblée de l’État de New York s’est vanté sur les réseaux sociaux d’avoir été l’un des «acteurs clés» à franchir les lignes de police lors de l’émeute du Capitole le 6 janvier, selon des documents d’accusation non scellés devant un tribunal fédéral cette semaine.

Purdy est loin d’être le seul homme politique à avoir participé à l’attaque. L’ancien représentant de l’État de Virginie-Occidentale, Derrick Evans, a démissionné peu de temps après avoir été élu lorsqu’il a été arrêté pour son implication. De nombreux autres, y compris des membres du Congrès comme les représentants Andy Biggs (R-AZ) et Mo Brooks (R-AL), auraient aidé Trump à planifier le rassemblement « Stop the Steal » qui a alimenté les gens dans l’émeute.

Purdy Jr. figurait sur une liste de personnes recherchées par le FBI depuis peu de temps après l’émeute, étiqueté Suspect No. 66 dans ce qui a grandi pour inclure des centaines de suspects que l’agence tente d’identifier. Les « chasseurs de sédition » amateurs en ligne font attention à ne pas nommer les suspects jusqu’à ce qu’ils soient inculpés en raison du risque d’identification erronée ; Purdy a reçu le surnom de #babyfaceinsider et a été suivi dans des vidéos prises au Capitole par son manteau d’hiver rouge, blanc et bleu distinctif. Turner, n° 376 sur la liste des personnes recherchées par le FBI, a été étiqueté comme #DeepBlueSquader, une référence à sa casquette bleue « Trump ».

Selon le FBI, Purdy Jr. a écrit : « Notre pays est en grande difficulté ! Notre gouvernement n’écoute pas ses propres lois. Aujourd’hui, il s’agissait de reprendre notre démocratie. Nous avons la preuve incontestée d’une fraude électorale majeure… oui, incontestable ! Et on nous a refusé la procédure judiciaire appropriée et un avocat spécial. Quand ils ne suivent pas la règle du pays, nous devons leur envoyer un message ! »

Selon le FBI, Purdy Jr. a raconté plus tard sur Instagram : « Aujourd’hui, mon groupe et moi étions des acteurs clés dans la conduite de poussées pacifiques. Le plan de match était de parler [to] les officiers et dire au[m] arrêter de suivre les ordres et respecter la Constitution… Quand ils n’ont pas écouté, nous avons poussé (sans les frapper, bien sûr) nous avons fait ces poussées pacifiques jusqu’au bâtiment de la capitale. Plus tard dans la journée (après que ces vidéos aient été tournées au début des poussées), j’ai dirigé une autre poussée pacifique, sauf que je suis allé à[o] loin devant mon groupe, puis j’ai été envahi par 10 flics et je me suis fait botter le cul !