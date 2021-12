Le gouvernement fédéral aurait affrété des «vols fantômes» vers la Pennsylvanie pour les immigrants illégaux

L’US Immigration and Customs Enforcement (ICE) a affrété des dizaines de vols avec des immigrants illégaux à Scranton, Pennsylvanie, au cours du mois de décembre, selon les législateurs de l’État qui ont sonné l’alarme.

Le représentant Dan Meuser (R-Pa.) et le candidat au poste de gouverneur et ancien représentant Lou Barletta (R-Pa.) ont écrit des lettres demandant des réponses aux responsables démocrates. Le National Pulse a rapporté qu’une source a décrit le transport illégal de migrants comme des « vols fantômes » en raison de leur nature secrète. Certains vols arrivent la nuit et aucun des vols n’a de manifeste public de passagers.

Meuser a écrit jeudi une lettre au secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et au directeur par intérim de l’ICE Tae Johnson.

« Je suis extrêmement préoccupé par les récents rapports selon lesquels le gouvernement fédéral a envoyé des immigrants illégaux par avion à l’aéroport international de Wilkes Barre-Scranton », a-t-il écrit.

Un total de 130 immigrants, dont 118 mineurs et 12 adultes, sont arrivés sur un vol affrété le 17 décembre et ont été transportés vers un lieu inconnu, a déclaré Meuser.

Il a déclaré que « l’administration Biden n’a montré aucune préoccupation pour l’anarchie et le chaos qu’elle a créés à la frontière », a déclaré que ses électeurs en ressentent les effets directs.

Barletta a demandé jeudi au gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolf et au procureur général Josh Shapiro, tous deux démocrates, des réponses sur les vols. Il a déclaré que le vol du 17 décembre en soirée pourrait avoir affrété jusqu’à 180 immigrants illégaux.

Se concentrant sur les questions de sécurité nationale, Barletta a déclaré : « Il est extrêmement difficile de filtrer de manière adéquate les personnes et de procéder à une vérification approfondie des antécédents lorsqu’elles sont entrées dans le pays par des moyens illégaux ».

Barletta a ajouté dimanche qu’à Noël, deux autres « avions secrets » d’El Paso, au Texas, avaient atterri à Scranton, peut-être avec plus d’immigrants illégaux.

« J’ai posé au gouverneur Wolf et au procureur général Shapiro une série de questions simples sur ces vols, et ils n’ont fourni aucune réponse », a écrit Barletta. « Maintenant, nous voyons des preuves de plus de vols la nuit de Noël, et les gens veulent savoir si des immigrants illégaux sont transportés dans notre communauté, s’ils ont subi des vérifications d’antécédents et des examens de santé, et pourquoi personne n’a été informé de ce qui se passait. »

Il exige que le gouverneur et le procureur général « soient honnêtes avec les citoyens et honnêtes sur ce qu’ils font ».

Le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a déclaré plus tôt ce mois-ci que plus de 70 vols de nuit avaient amené des migrants illégaux à Jacksonville depuis l’été dans ce qu’il appelle une « opération de trafic d’êtres humains ».

Le représentant Lance Gooden (R-Texas) a déclaré en novembre à Just the News que les immigrants illégaux qui n’ont pas de documents d’identité officiels sont soumis à d’autres contrôles de sécurité et leurs sacs ne sont pas vérifiés.