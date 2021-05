Le gouvernement fédéral dit à Facebook de faire taire ceux qui ont des inquiétudes quant à la sécurité des vaccins déclare une poursuite ⋆ .

par Matt Agorist, The Free Thought Project:

Ce n’est plus un acte aléatoire – la censure de Facebook est devenue si flagrante et massive qu’ils ont indéfiniment réduit au silence l’ancien président des États-Unis. De nombreux partisans de la censure applaudissent cela parce qu’ils n’aiment pas les voix réduites au silence par Facebook. Ils tentent de justifier la censure en affirmant que Facebook est une entreprise privée et peut faire ce qu’ils veulent, un procès intenté contre le géant des médias sociaux dit que ce n’est pas le cas.

Un procès intenté par Robert F. Kennedy Jr. – le président du groupe à but non lucratif Children’s Health Defense (CHD) – affirme que Facebook conspire avec le gouvernement fédéral pour étouffer le discours qui prône la sécurité des vaccins.

Selon le procès, supervisé par la juge de district américaine Susan Illston, Facebook a commencé à gifler des étiquettes d’avertissement sur le contenu publié sur la page Facebook de CHD, y compris en septembre 2020 lorsque le géant des médias sociaux a publié un message invitant les utilisateurs à rechercher -date information »sur les vaccins des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Facebook a également commencé à qualifier certains des contenus de CHD de «fausses informations» sur la base de recherches effectuées par des vérificateurs de faits tiers, y compris un lien vers un article affirmant que les enfants vaccinés «sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé» en mai 2020.

Poursuivre Facebook pour censure est une tâche impossible (faites-nous confiance, nous avons essayé) car la société revendique le droit de censurer ou de modérer tout contenu qu’elle juge approprié car elle possède la plate-forme. Cependant, dans leur nouveau procès, CHD affirme que le gouvernement fédéral a contraint et encouragé Facebook à étouffer son discours, transformant les actions d’une entreprise privée en directives parrainées par l’État.

Mercredi, Facebook a déposé une requête pour rejeter le procès et au cours de cette audience, le juge Illston a demandé si le gouvernement pouvait un jour prendre des mesures pour contrer la désinformation sans aller à l’encontre du premier amendement.

«Disons qu’il y avait quelque chose sur Internet qui disait: ‘Si vous prenez un vaccin Covid, vous allez faire pousser une troisième tête.’ Ce n’est clairement pas vrai. Est-il acceptable de ne pas laisser cela publié? » Demanda Illston.

“Je ne pense pas que ce soit OK si le gouvernement appelle la balle”, a répondu l’avocat du CHD Roger Teich.

«Vous pensez qu’il est inapproprié pour le gouvernement de dire en général: ‘Nous aimerions vraiment que tous ces médias sociaux privés ne publient pas de mensonges sur le vaccin Covid?’ Ce n’est pas bien de dire ça? demanda Illson.

Teich a répondu que c’était la «sournoiserie» du CDC dans l’utilisation de Facebook pour restreindre le discours qui violait la Constitution.

Pour montrer la preuve de la collusion gouvernement / Facebook, Teich a cité plusieurs déclarations de Zuckerberg, du CDC et de «son mandataire», l’Organisation mondiale de la santé, déclarant qu’ils étaient «en discussion» et «travaillant ensemble» pour réduire la propagation de la désinformation sur les vaccins.

Selon Courthouse News, CHD affirme que la base du procès est substantielle compte tenu des incidents précédents:

CHD a également cité une lettre de février 2019 du représentant américain Adam Schiff, D-Californie, à Facebook, exprimant son inquiétude quant à la prolifération de la désinformation sur les vaccins sur les réseaux sociaux. CHD affirme que la lettre combinée à la déclaration de Schiff lors d’une audience du Congrès de juin 2019 selon laquelle les législateurs devraient «apporter des modifications» à une loi de 1996 qui protège les plates-formes Internet contre les poursuites concernant le contenu publié par les utilisateurs équivaut à une «menace» destinée à «contraindre» Facebook à agir l’appel d’offres du gouvernement. «Une action de l’État doit être trouvée chaque fois que des représentants du gouvernement contraignent, incitent ou encouragent des parties privées à faire ce qu’ils ne peuvent pas faire eux-mêmes selon la Constitution», a déclaré l’avocat du CHD, Jed Rubenfeld. Facebook fait valoir que la lettre de Schiff demandait simplement des informations à Facebook. Citant une décision récente dans Daniels v.Alphabet Inc., une affaire contestant la suppression de vidéos YouTube, l’avocat de Facebook, Sonal Mehta, a fait valoir que les plaignants ne pouvaient pas montrer aux acteurs gouvernementaux ordonnés à Facebook de censurer le contenu. “Personne n’a dit de censurer CHD ou nous allons vous poursuivre sur l’article 230”, a déclaré Mehta, faisant référence à une partie de la loi de 1996 sur la décence des communications qui rend les plates-formes Internet à l’abri des poursuites pour concours postées par les utilisateurs. CHD a fait valoir que la juge Virginia DeMarchi des États-Unis à San Jose s’était trompée lorsqu’elle avait rejeté Daniels v. Alphabet Inc. le 31 mars. supprimer le contenu répréhensible. DeMarchi a rejeté la plainte avec l’autorisation de modifier, concluant que le plaignant «n’avait plaidé aucun fait suggérant que le président Pelosi ou le représentant Schiff étaient personnellement impliqués dans ou dirigeaient le retrait» de vidéos.

Rubenfeld a déclaré que DeMarchi «n’avait pas été informée du précédent» lorsqu’elle a rendu cette décision. «Ce qui compte, c’est s’ils ont donné à la partie privée la norme de décision. Le CDC donne à Facebook la norme de décision. »

