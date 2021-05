Le gouvernement fédéral essaie d’utiliser la mort de George Floyd pour mettre fin à la police locale ⋆ .

Le mois dernier, lorsque l’officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré, la plupart des Américains pensaient que sa condamnation mettrait fin à une épreuve nationale d’un an. Les images de Chauvin retenant George Floyd alors qu’il mourait ont été largement diffusées l’été dernier, avec un résultat prévisible et mémorable.

Bien que Chauvin ait été condamné par un jury, cette décision a été anticipée par la menace constante d’incendies de villes, d’horribles menaces de violence, de campagnes massives de marketing d’entreprise, de déclarations publiques de membres du Congrès et du président, et dans au moins un cas, le l’activisme politique des jurés.

Ne soyons pas naïfs. La condamnation de Chauvin n’a rien mis fin. L’investissement monétaire et émotionnel qui a suivi la mort de Floyd ne peut que signifier le début d’une croisade qui aura toujours besoin de nouveaux boucs émissaires pour son procès-spectacle en cours.

La quête sans fin du mouvement antiraciste pour refaire la société, ou du moins devenir riche en prétendant le faire, est délibérément conçue comme une machine à mouvement perpétuel. Après la condamnation de Chauvin, les cabinets de relations publiques ont coaché ​​les clients pour qu’ils répondent avec le slogan inquiétant «plus de travail à faire».

Le premier des «travaux supplémentaires» en cours est l’acte d’accusation qui vient d’être annoncé par un grand jury fédéral, accusant les trois autres officiers présents à l’arrestation de Floyd de violer ses droits civils. Plus précisément, le grand jury accuse les policiers de complices qui ont brutalisé Floyd et refusé sa protection du quatrième amendement contre les fouilles et les saisies déraisonnables. Pour condamner, le procureur du ministère de la Justice devrait prouver que les trois officiers ont causé ou auraient pu empêcher la mort de Floyd.

L’annonce intervient quelques jours à peine après qu’il a été révélé par le Minneapolis Star Tribune que les agents fédéraux avaient un plan secret pour arrêter Chauvin au tribunal pour ces mêmes crimes contre les droits civils, s’il était acquitté par le jury. Cela soulève deux questions: pourquoi inculper Chauvin et ses collègues officiers malgré la décision du jury sur Chauvin? En outre, pourquoi le ministère de la Justice s’impliquerait-il dans une affaire de police locale – même en convoquant un grand jury pour porter des accusations?

La preuve du procès montre que quels que soient Chauvin et ses collègues officiers, ils ne sont pas des racistes violents. Il suffit de demander au célèbre agent démocrate et partisan d’Antifa Keith Ellison, le procureur général du Minnesota, qui a déclaré qu’il se sentait désolé pour Chauvin et ne croyait pas qu’il avait agi par préjugé racial.

Oui, les agents n’ont pas réussi à diagnostiquer correctement une maladie cardiaque préexistante, aggravée par une surdose de fentanyl, et ont appliqué une contention conforme à la politique du département de police de Minneapolis. Mais même si Chauvin et ses collègues officiers étaient des flics sales qui se lancent chaque jour dans l’oppression des minorités, pourquoi ne pas les enquêter directement sur ces bases? Pourquoi le DOJ devrait-il convoquer un grand jury sur un cas de force excessive alléguée?

Ce n’est pas une justice aveugle au travail, mais la dernière sortie du procureur général Merrick Garland dans la guerre de la culture. Le DOJ abuse de l’activisme des droits civiques pour saper l’état de droit, et s’en tire parce que les Américains – même de nombreux conservateurs – ont peur de s’exprimer.

Les libertariens et les libéraux classiques avaient l’habitude de défendre les juridictions locales contre une portée excessive du gouvernement fédéral, mais s’alignent maintenant docilement avec le récit du gouvernement fédéral. L’Institut Cato, par exemple, a publié un livre blanc en 2004 intitulé «Une grande façade: comment le grand jury a été capturé par le gouvernement», affirmant que les grands jurys ne sont guère plus qu’un tampon pour les procureurs fédéraux. Alors pourquoi Cato ne défendra-t-il pas les droits civils des officiers de Minneapolis que le DOJ et son grand jury font traîner?

Au lieu de cela, ils ont passé toute l’année dernière à aider à condamner prématurément Chauvin devant le tribunal de l’opinion publique. Ils veulent des pouvoirs toujours plus grands pour les procureurs du DOJ pour attaquer des policiers locaux dépouillés de leurs dernières défenses juridiques. Dans leur hâte de se conformer au récit des médias d’entreprise sur la police, les libertariens du «petit gouvernement» de Cato ont abandonné leurs racines pour attaquer les communautés locales à la demande du gouvernement fédéral.

Ce n’est pas comme si cette prise de pouvoir fédérale sur l’application de la loi locale était une nouvelle tendance. C’est le modus operandi de la division des droits civiques du DOJ depuis les années 1960: de vagues préoccupations de justice sociale compromettent la procédure régulière et d’autres droits constitutionnels.

Pour accomplir les buts utopiques des gauchistes, les forces de l’ordre fédérales ont subi une expansion dystopique de la main-d’œuvre et de l’autorité. Désormais, en plus de la surveillance des Américains par l’armée et les agences de renseignement, le FBI, le DOJ et d’autres services de police fédéraux consacrent d’énormes ressources à la surveillance, à la poursuite et à la «réforme» de la police locale à l’aide d’outils tels que les décrets de consentement au service des dernières poursuites de gauche. .

Parfois, la police locale est accusée de racisme; parfois d’inégalité entre les sexes en matière d’embauche; parfois de détenus trompeurs. Ce ne sont pas des tweets plaintifs de journalistes réveillés, ce sont des rapports et des mémos officiels du DOJ.

C’est important parce que la police locale est le dernier obstacle à l’hégémonie fédérale. C’est le programme tacite et troublant derrière le slogan de la foule de gauche «défund the police». Ce n’est pas, comme le croit Andrew McCarthy de National Review, simplement un remplacement malavisé de la police par des travailleurs sociaux doux, quoique mal équipés. C’est un autre pas vers l’anarcho-tyrannie fédérale: la suppression impitoyable des activités politiquement défavorisées par les forces de l’ordre fédérales alors que les crimes violents sont tolérés ou approuvés.

Les Américains ont déjà fait face à l’anarcho-tyrannie dans des villes comme Philadelphie, où les restrictions COVID ont été brutalement appliquées pendant que les flics se retiraient des «manifestations pacifiques» qui ont enflammé la ville. C’est à quoi pourrait ressembler toute l’Amérique lorsque les mains de la police locale sont liées et que seul Washington procède aux arrestations. Le gouvernement fédéral ne fait pas de «maintien de l’ordre axé sur la communauté».

Beaucoup d’Américains ont été dégoûtés par les émeutes de l’année dernière et en particulier par la réponse faible et politiquement correcte qui a fait des dizaines de morts, y compris des enfants. Ces mêmes Américains sont inquiets que les émeutes et autres tactiques effrayantes aient politisé un procès devant jury et poussé une condamnation malgré des preuves ambiguës.

Mais ce dernier acte d’accusation du DOJ va au-delà de la jurisprudence douteuse en matière de justice sociale. C’est un sombre rappel que notre propre gouvernement fédéral cible idéologiquement la police locale et les citoyens moyens plus intensément que jamais.

Andrew Cuff est nommé pour un mandat de quatre ans au comité consultatif de Pennsylvanie auprès de la Commission américaine des droits civils. Il écrit depuis Latrobe, Pennsylvanie.