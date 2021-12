Le gouvernement fédéral parle à Tesla de la fonctionnalité de jeu vidéo que vous pouvez utiliser en conduisant

Tesla Model S Plaid fait ses débuts

Tesla affirme que la Model S Plaid est la voiture la plus rapide au monde et que la berline à 129 990 $ peut accélérer à 60 mph en moins de deux secondes.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a contacté Tesla pour discuter d’une nouvelle fonctionnalité disponible dans ses voitures qui permet aux passagers de jouer à certains jeux vidéo sur l’écran tactile central pendant que la voiture est en marche.

Le système d’infodivertissement de Tesla peut lire des jeux et des vidéos. (Tesla)

La capacité est devenue disponible plus tôt cette année et a été démontrée par les propriétaires dans de nombreuses vidéos YouTube avant d’être mise en évidence dans un article du New York Times publié mardi.

Tesla n’a pas commenté la question, mais la NHTSA a publié une déclaration qui dit en partie :

La dernière Model S dispose d’un écran de divertissement pour les passagers arrière. (Tesla)

« La sécurité est au cœur de la mission de la NHTSA et nous nous engageons à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route. Les accidents liés à la distraction sont une préoccupation, en particulier dans les véhicules équipés d’un éventail de technologies de commodité telles que des écrans de divertissement. Nous sommes conscients des préoccupations des conducteurs et sommes discuter de la caractéristique avec le constructeur. La loi sur la sécurité des véhicules interdit aux constructeurs de vendre des véhicules présentant des défauts de conception posant des risques déraisonnables pour la sécurité.

La NHTSA a souligné que « la loi sur la sécurité des véhicules interdit aux fabricants de vendre des véhicules présentant des défauts de conception posant des risques déraisonnables pour la sécurité » et qu’elle a émis des recommandations en 2013 selon lesquelles les dispositifs embarqués dotés de fonctionnalités secondaires devraient être conçus pour empêcher le conducteur de les utiliser pendant conduite.

Plusieurs constructeurs automobiles, dont Tesla, disposent de systèmes d’infodivertissement aux sièges avant qui permettent de lire des vidéos pendant que les véhicules sont en stationnement et Jeep a lancé cette année un nouvel écran pour le passager avant des Wagoneer et Grand Wagonner qui lit la vidéo en streaming en déplacement, mais est filtré, il ne peut donc pas être vu depuis le siège du conducteur.

Le Grand Wagoneer a un écran installé devant le passager avant qui peut lire la vidéo pendant que le véhicule est en mouvement, mais est filtré de sorte qu’il ne puisse pas être vu depuis le siège du conducteur. (Jeep)

La Tesla Arcade demande à la personne qui l’exploite de vérifier les lois locales et de reconnaître qu’elle est un passager avant de commencer un jeu, a rapporté The Verge.