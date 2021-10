Le gouvernement fédéral se prépare aux effets secondaires indésirables alors qu’il continue de pousser à forcer Vax

Le département américain du Travail a publié un bulletin le 1er octobre pour se préparer à indemniser les employés fédéraux, en vertu de la Federal Employees’ Compensation Act (FECA), qui ont été blessés par des tirs de COVID-19 après le décret du président Joe Biden le mandatant.

Le bulletin, numéro 22-01, semble être le premier du genre, car la FECA n’a jamais été utilisée pour indemniser les employés pour les blessures causées par les vaccins, selon le bulletin lui-même.

« La FECA n’autorise généralement pas la fourniture de mesures préventives telles que les vaccins et les inoculations », indique le bulletin. Cependant, pour les jabs COVID-19, il prévoit que «les employés touchés par ce mandat qui reçoivent les vaccinations COVID-19 requises à la date du décret ou après peuvent bénéficier d’une couverture en vertu de la FECA pour toute réaction indésirable au vaccin lui-même, et pour toute blessure subie lors de l’obtention de la vaccination.

Ce bulletin intervient malgré le récit du gouvernement selon lequel les jabs COVID-19 sont « sûrs et efficaces ».

Le membre du Congrès Chip Roy (R-Texas) a publié un Tweet avec une vidéo montrant comment l’efficacité signalée des jabs est passée de près de 100 % à 20 %. Il comprend un clip d’Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef de Biden, affirmant que les injections sont « pratiquement efficaces à 100% ».

Le décret de Biden est sorti le 9 septembre. Dans ce document, Biden affirme que « le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19, également connu sous le nom de Comirnaty, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) ».

Cette déclaration est trompeuse, comme l’a noté le sénateur Ron Johnson (R-Wisconsin) qui a déclaré: «Nous n’avons pas de vaccin approuvé par la FDA administré aux États-Unis. La FDA a joué un appât et un commutateur. Ils ont approuvé la version Comirnaty des médicaments Pfizer. Ce n’est pas disponible aux États-Unis. Ils l’admettent même…. Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont prolongé l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin médicamenteux Pfizer disponible aux États-Unis.

Johnson a ajouté : « Si vous dites que le médicament Pfizer est le même que le Comirnaty, pourquoi n’avez-vous pas donné l’approbation de la FDA à ce sujet ? Donc, il n’y a pas de médicament approuvé par la FDA et, bien sûr, ils l’ont annoncé afin qu’ils puissent faire passer ces mandats afin que les gens pensent réellement : « Oh, d’accord, maintenant ces choses sont approuvées par la FDA ». Ils ne le sont pas et encore une fois, ils devraient peut-être l’être, mais la FDA ne me dit pas pourquoi.

Project Veritas a capturé une vidéo d’infiltration d’employés de Pfizer qui admettent que leurs clichés ne sont pas dignes de confiance. Récemment, Project Veritas a publié une courte vidéo de Nick Karl, un scientifique de Pfizer, admettant que la prise de vue ne fonctionne pas, du moins dans certains cas, et que ses patrons s’en moquent. Karl a dit « Je suppose qu’il y a un petit pourcentage où cela ne fonctionne tout simplement pas » et « J’étais comme le remettre en question et mon patron a dit: » Qui s’en soucie. « »

Les mandats commencent à voir le recul des pilotes vers les infirmières ainsi que les employés du gouvernement local. Le Chicago Police Department (CPD) et le Massachusetts Department of Corrections mettent en garde contre des pertes massives de personnel, jusqu’à la moitié de leurs forces respectives.

John Catanzara, président du syndicat de CPD, avait une décision de justice contre sa décision sur les droits du Premier amendement selon laquelle il ne pouvait pas parler publiquement contre les coups forcés. Après l’ordonnance de ce juge, Catanzara a annoncé qu’il se présenterait à la mairie de la ville de Chicago.

Les mandats menacent également le service 9-1-1, comme le rapporte Zero Hedge.

« L’ampleur a vraiment explosé au cours des derniers mois. Lorsque vous prenez un système qui était déjà fragile et que vous l’étirez parce que vous n’aviez pas assez de personnes entrant sur le terrain, alors vous lancez une urgence de santé publique et tous les fardeaux supplémentaires que cela impose à notre main-d’œuvre, ainsi que les pénuries de main-d’œuvre dans l’ensemble de l’économie, et cela nous a vraiment mis dans un mode de crise », a déclaré Shawn Baird, président de l’American Ambulance Association.

Le Défenseur a suivi le système de signalement du gouvernement pour les événements indésirables liés aux vaccinations, qui est largement reconnu comme représentant un sous-dénombrement ne représentant que 1 à 10 pour cent du nombre réel. Les chiffres récents montrent 16 766 décès après les tirs de COVID-19.

Le Defender a également signalé qu’un panel de la FDA avait approuvé à l’unanimité les boosters pour les injections Moderna et Johnson & Johnson. L’un de ces électeurs, le Dr Patrick Moore, a admis que « les données elles-mêmes ne sont pas solides », mais a voté pour le rappel en raison d’un « sentiment d’instinct plutôt que de données vraiment sérieuses ».

Pfizer demande également l’approbation pour que son vaccin soit administré aux enfants. Dans l’Indiana, une famille a emmené ses enfants de 4 et 5 ans dans un Walgreens pour un vaccin contre la grippe, mais les enfants ont accidentellement reçu un vaccin COVID-19. Ces enfants sont maintenant confrontés à une maladie grave et à des problèmes cardiaques, déclare la famille.

