Le gouvernement fédéral s’oppose à donner à Lev Parnas des informations saisies par Rudy Giuliani ⋆ .

Peu de temps après un dépôt judiciaire mal rédigé par Rudy Giuliani ancien associé Lev Parnas a révélé la portée plus étendue de l’enquête du gouvernement, les procureurs fédéraux se sont opposés à la remise à Parnas de plus de preuves tirées des mandats contre l’ancien maire de New York, avocat pro-Trump Victoria Toensing et d’autres.

«Depuis l’arrestation des accusés, le gouvernement a produit des centaines de milliers de pages de découverte sur une base continue», a déclaré le procureur adjoint des États-Unis. Rebekah Donaleski écrit dans une lettre de huit pages, faisant valoir qu’aucune autre divulgation mandatée par le tribunal n’est nécessaire.

«Dans le cadre de ces productions de découverte, les défendeurs ont reçu, entre autres, des copies de chaque mandat de perquisition et demande concernant les infractions mises en accusation; des copies de chaque mandat de perquisition et demande exécutés sur les comptes et appareils des défendeurs, quelles que soient les infractions auxquelles ils se rapportent; et les matériaux «sensibles» saisis conformément à ces mandats », poursuit la lettre. «Chacun des défendeurs a également reçu lors de sa découverte individuelle une copie complète de tout compte ou appareil qui lui appartient.»

Déposée mercredi, la lettre du gouvernement a frappé le rôle du district sud de New York un jour après l’avocat de Parnas. Joseph Bondy a déposé une lettre au juge de district américain Paul Oetken –qui peut avoir révélé plus que prévu.

Comme indiqué pour la première fois par CNN, le dossier a révélé – sous des expurgations bâclées – que les procureurs ont également saisi des e-mails d’un compte qui appartiendrait à l’ancien procureur général d’Ukraine Yuriy Lutsenko et un compte e-mail et iCloud associé à l’ex-responsable du service fiscal ukrainien, Roman Nasirov. Le gouvernement a également obtenu l’iPhone et l’iPad d’un homme d’affaires ukrainien pro-Trump Alexandre Levin, plus tôt cette année, selon des informations nichées sous les lignes noires de la lettre de Bondy.

La réponse du gouvernement, bien que bien expurgée, divulgue 11 catégories de mandats de perquisition, de demandes de mandat de perquisition et de déclarations de mandats de perquisition que les procureurs ont dit à l’avocat Parnas et à son ancien associé. Igor Fruman liées à leurs cas.

Les procureurs disent qu’ils ont presque terminé leur recherche de «réactivité» pour les huit premiers, et ils notent que la demande du gouvernement pour un maître spécial pour les informations obtenues de Giulaini et Toensing retardera leur accès à ces données.

«Aucun des mandats n’autorise la recherche ou la saisie de toute preuve des infractions de financement de campagne inculpées dans l’acte d’accusation de remplacement», indique la lettre du gouvernement du 26 mai. “En effet, Andrey Kukushkin et «Foreign National-1» ne sont nommés dans aucun des mandats de perquisition et ne sont mentionnés que dans quatre des affidavits du mandat de perquisition dans une description de l’acte d’accusation initial. »

Un investisseur de cannabis né en Ukraine, Kukushkin est accusé de Parnas dans un prétendu stratagème visant à acheminer des dons étrangers vers les États-Unis. Les procureurs affirment que le «ressortissant étranger-1» non identifié est russe.

«Bien que la garantie contre la fraude soit mentionnée dans certains des affidavits, aucun des mandats n’autorise la recherche ou la saisie de preuves relatives à la garantie contre la fraude», poursuit la lettre.

Cette divulgation est importante parce que Parnas est séparément accusé d’avoir fraudé des donateurs de cette société, qui a payé 500 000 $ à Giuliani pour le travail associé à cette entreprise au nom ironique.

Les procureurs affirment que les documents saisis à Giuliani révèlent peu de choses sur les communications de l’ancien maire avec Parnas.

«Sur la base d’un examen préliminaire, il semble qu’il y ait peu ou pas de déclarations de Parnas dans le mandat de perquisition de Giuliani concernant les retours de garantie contre la fraude», ont-ils écrit dans une note de bas de page. «Dans la mesure où de telles déclarations existent et ne font pas double emploi avec des documents que le gouvernement a déjà produits à Parnas à partir de ses propres comptes et appareils, le gouvernement les produira à découvert.»

Bondy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lisez la lettre du gouvernement ci-dessous:

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]