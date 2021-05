Le gouvernement fédéral s’oppose à la demande de Ghislaine Maxwell concernant le journal d’Annie Farmer ⋆ .

Ghislaine Maxwell ne devrait pas être autorisé à fouiller dans le journal de l’adolescence de la femme identifiée comme «victime mineure-2» dans son acte d’accusation, ont déclaré les procureurs fédéraux à un juge mardi soir.

En mars, le destinataire de cette assignation a été identifié par ses avocats comme Annie Farmer, l’un des deux frères et sœurs décrits par le New York Times comme «Les sœurs qui ont d’abord essayé d’enlever Jeffrey Epstein. »

Farmer avait 16 ans lorsqu’elle a déclaré avoir été soumise à un massage seins nus dans le ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique en 1996.

Sa sœur aînée Maria Farmer a également allégué qu’Epstein et Maxwell l’avaient agressée au milliardaire Les Wexner’s Domaine de l’Ohio, sur lequel Epstein possédait une maison d’hôtes, lors d’un incident, l’aîné Farmer a déclaré avoir signalé son rapport au département de police de New York et au FBI.

«Au détriment extrême de Maria et Annie – ainsi que d’innombrables autres victimes qui les ont suivies -, les autorités ont ignoré les efforts de dénonciation de Maria et n’ont pris aucune mesure», ont écrit les avocats de la jeune sœur Farmer dans un procès en 2019.

Il est incontestable que Farmer n’a pas écrit sur Maxwell dans son journal, mais les avocats du trafiquant sexuel accusé veulent de toute façon le journal, ce que la défense considère comme disculpatoire.

Les procureurs disent qu’il y a une raison pour laquelle Maxwell n’apparaît pas dans ses pages.

“ Comme le gouvernement l’a expliqué dans son opposition à cette motion, le gouvernement comprend que la victime mineure-2 a cessé d’écrire dans son journal peu de temps après avoir rencontré Jeffrey Epstein, il n’y a donc aucune entrée concernant son voyage ultérieur avec Epstein, au cours duquel elle a rencontré l’accusé, “Procureur adjoint des États-Unis Maurène Comey écrit dans une lettre de 9 pages au juge de district américain Alison Nathan.

“La victime a fourni au gouvernement ses entrées relatives à Epstein, que le gouvernement a à son tour présentées à la défense”, a poursuivi la lettre. «Le reste du journal se compose d’entrées de journal personnel indépendantes de la victime mineure-2, et la défenderesse n’a pas expliqué et ne peut pas expliquer pourquoi elle a besoin de revoir ces entrées pour établir un fait que le gouvernement a reconnu.»

Les avocats de Maxwell disent qu’ils ont appris que l’existence du journal est devenue publique lorsque Farmer en a utilisé des pages partielles dans un litige civil contre Epstein et qu’ils veulent l’envoyer pour analyse médico-légale.

«L’inspection de l’ensemble du journal est nécessaire pour déterminer si le journal est authentique et complet et si une spoliation a eu lieu ou non», l’avocat de Maxwell Jeffrey S. Pagliuca écrit fin avril. “Cet examen nécessite les services d’un examinateur de documents médico-légaux qualifié et ne peut être effectué au milieu du procès sans perturbation significative de la procédure.”

Répondant que cet argument «manque de mérite», les procureurs notent que l’équipe de défense de Maxwell «n’identifie aucune raison de douter de l’authenticité des documents», qu’ils s’attendent à ce que Farmer authentifie au procès.

«La simple affirmation de l’accusé selon laquelle l’authenticité pourrait en quelque sorte être mise en doute n’est guère une explication suffisamment détaillée de la pertinence et de l’admissibilité pour justifier une assignation pour le journal personnel d’une victime mineure», indique la lettre du gouvernement.

Avocat fermier Sigrid S. McCawley et les procureurs appellent tous deux la demande de Maxwell une «expédition de pêche».

Les procureurs veulent également que le juge Nathan rejette l’assignation de Maxwell pour des bottes que Farmer dit qu’Epstein lui a données au ranch.

“En arrivant, Maxwell et Epstein ont emmené Annie faire du shopping et lui ont prodigué des cadeaux, y compris des produits de beauté et une paire de bottes de cow-boy flambant neuves”, a déclaré le procès de Farmer contre la succession d’Epstein et Maxwell.

Le 23 avril, l’avocat de la défense de Maxwell a voulu inspecter les bottes.

“L’examen permettra d’identifier la marque et la provenance des bottes, ce qui serait difficile à faire pendant tout procès sans retard significatif”, a déclaré la lettre de la défense.

Les procureurs ont déclaré qu’ils avaient demandé aux avocats de Farmer de retourner les bottes au FBI et qu’elle «accepterait probablement de le faire».

“Cela semble être une tentative d’utiliser les bottes pour destituer le témoignage de la victime mineure-2, enveloppé à nouveau dans une affirmation concluante sur la nécessité de l’authentification”, a déclaré le mémoire de l’accusation.

Initialement prévue pour juillet, la date du procès de Maxwell a été reportée à l’automne à la lumière de nouvelles accusations de trafic sexuel pour lesquelles un grand jury l’a inculpée en mars. Elle a été accusée d’avoir soigné et abusé des filles pour la prédation d’Epstein. La nouvelle date de son procès n’a pas encore été fixée et elle sera jugée séparément pour des allégations de parjure liées à son litige civil avec Virginie Giuffre, qui a poursuivi Maxwell pour avoir nié l’avoir transformée en «esclave sexuelle» d’Epstein.

Lisez ci-dessous l’opposition du gouvernement aux assignations à comparaître de Maxwell:

(image via JOHANNES EISELE / . via .)

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]