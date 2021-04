Le gouvernement fixe l’objectif d’emprunt sur le marché brut à Rs 7,24 crore lakh pour la première moitié de l’exercice 22

Cela allégera également la pression sur les emprunts intérieurs.

Le Centre empruntera 7,24 crore de lakh Rs sur le marché au cours de la première moitié de l’exercice 22, soit un peu plus de 60% de l’objectif budgétaire pour l’année complète, a déclaré mercredi le secrétaire aux Affaires économiques Tarun Bajaj.

Il a exprimé la confiance que la banque centrale prendra les mesures appropriées pour maintenir les rendements à des niveaux raisonnables, alors que les approvisionnements ne dépassent pas la demande. Certains analystes estiment que les rendements des obligations d’État à 10 ans de référence, qui se sont durcis au cours des deux derniers mois, pourraient augmenter légèrement d’environ 20 points de base pour s’établir à 6,35% d’ici la fin du trimestre de juin.

L’emprunt prévu est supérieur à 56% au premier semestre de l’exercice 21, lorsqu’un blocage induit par Covid a incité le gouvernement à augmenter considérablement ses emprunts au second semestre également. Pourtant, il est en phase avec le modèle habituel (60-65%) observé dans la majeure partie de la dernière décennie.

Il y aura 25 émissions hebdomadaires de titres, chacune comprise entre 26 000 et 32 ​​000 crore Rs, selon le calendrier d’emprunt. Le gouvernement se réserve le droit d’exercer l’option de la chaussure verte pour conserver un abonnement supplémentaire jusqu’à Rs 6 000-8 000 crore dans chaque enchère hebdomadaire. Le gouvernement peut également modifier le calendrier si le besoin s’en fait sentir, selon un communiqué officiel.

Le Centre a également augmenté ses emprunts sur le marché brut en FY21 à Rs 13,71 lakh crore, contre l’estimation révisée de `12.80 lakh crore, grâce à une inadéquation drastique entre la collecte des recettes et les dépenses nécessaires à la suite de la pandémie. Pourtant, il a réussi à emprunter à un rendement moyen pondéré de 5,79% en FY21, le taux le plus bas en 15 ans, a-t-il ajouté.

Les rendements des emprunts publics à 10 ans de référence, qui étaient tombés sous la barre des 6% début octobre 2020, ont commencé à augmenter depuis janvier pour dépasser à nouveau 6% le 27 janvier, l’offre de papiers dépassant la demande. Il a ouvert à 6,15% mercredi.

Interrogé pour savoir si le déficit budgétaire pour FY21 dépassera considérablement l’estimation révisée, étant donné qu’il ne représentait que 76% de l’objectif pour l’année complète jusqu’en février, Bajaj a déclaré que le déficit serait toujours proche du niveau des ER (`18,48 lakh crore). C’est parce que le gouvernement a dépensé beaucoup en mars, a-t-il ajouté.

Avec des recettes fiscales nettes (NTR) augmentant de 9,1% sur un an en avril-février, le NTR de l’exercice 21 dépassera l’estimation révisée de Rs 13,4 lakh crore par une bonne marge.

Bajaj a également déclaré que le gouvernement avait décidé de maintenir la fourchette cible d’inflation inchangée à 4 (+/- 2)% dans le cadre à moyen terme (jusqu’en mars 2026) pour le comité de politique monétaire, signalant qu’il ne voulait pas réduire sa concentration. sur la pression des prix dans la poursuite de la croissance économique.

Le Centre est en pourparlers avec la Reserve Bank of India (RBI) sur son projet de lister certaines catégories de G-secs sur les indices obligataires mondiaux au cours de l’exercice 22, a-t-il déclaré. Bien que le gouvernement n’ait pas encore budgétisé un montant à lever via cette voie, les fonds ainsi levés réduiront proportionnellement ses emprunts sur le marché intérieur brut du crore de Rs 12,05 lakh budgété au cours de l’exercice 22, avait-il déclaré à FE le mois dernier. Cela allégera également la pression sur les emprunts intérieurs.

Conformément au plan d’emprunt pour le premier semestre, le gouvernement émettra des titres d’une échéance de 2, 5, 10, 14, 30 et 40 ans et des obligations à taux variable seront également émises.

Commentant le plan d’emprunt, Aditi Nayar, économiste principal chez Icra, a déclaré que compte tenu de l’offre importante attendue de prêts G-sec et de développement de l’État dans les mois à venir, ainsi que de la probabilité de raffermissement des taux d’intérêt mondiaux, les rendements devraient augmentation en l’absence d’opérations d’open market importantes et fréquentes. «À notre avis, le rendement de référence à 10 ans G-sec pourrait durcir jusqu’à 6,35% d’ici la fin du premier trimestre de l’exercice 2022», a-t-elle déclaré.

La position budgétaire du gouvernement au cours de l’exercice 21 semble s’être améliorée par rapport à ses estimations révisées. Selon une analyse FE, le Centre peut récolter des recettes fiscales nettes supplémentaires d’environ Rs 90,000 crore au cours de l’exercice 21 par rapport à l’estimation révisée (RE) de Rs 13,4 lakh crore, en raison de la hausse des prélèvements d’impôts sur les sociétés et les particuliers. Il peut également obtenir un crore supplémentaire de Rs 30 000 à partir des «droits d’accise de l’Union», déduction faite des transferts aux États.

Cependant, les finances pourraient être à nouveau mises à rude épreuve au cours de l’exercice 22 si une deuxième vague de la pandémie imposait un autre verrouillage, ou d’autres mesures strictes, dans des régions clés du pays, en particulier à Mumbai.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.