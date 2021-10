Le gouvernement fixe un objectif ambitieux de 100 milliards de dollars d’exportations textiles en 5 ans

Les exportations indiennes de textiles et de produits connexes ne s’élevaient qu’à 30,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente en raison de la crise de Covid. Au cours des cinq premiers mois de cet exercice, ces exportations ont bondi de 87 % en glissement annuel à 16,6 milliards de dollars, aidées par une forte reprise économique sur des marchés clés tels que les États-Unis et l’UE. Pourtant, l’objectif reste beaucoup trop ambitieux.

Le gouvernement a fixé un objectif « ambitieux » de 100 milliards de dollars pour les exportations de textiles et de vêtements au cours des cinq prochaines années, a annoncé jeudi le ministère du Textile. Il a appelé l’industrie à tirer parti d’un changement de marché mondial où la Chine réduit sa part de marché dans le segment à forte intensité de main-d’œuvre.

Les exportations indiennes de textiles et de produits connexes ne s’élevaient qu’à 30,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente en raison de la crise de Covid. Au cours des cinq premiers mois de cet exercice, ces exportations ont bondi de 87 % en glissement annuel à 16,6 milliards de dollars, aidées par une forte reprise économique sur des marchés clés tels que les États-Unis et l’UE. Pourtant, l’objectif reste beaucoup trop ambitieux.

« Nous resterons déterminés à assurer la mise en œuvre de tous les programmes de développement et à mettre en place de nombreux autres programmes à la poursuite de cette aspiration », a déclaré Darshana Vikram Jardosh, ministre d’État aux textiles. Elle s’exprimait jeudi lors d’une conférence internationale sur les textiles et les vêtements, organisée par l’organisme industriel CII.

Plus tôt ce mois-ci, le Cabinet a approuvé un programme visant à inciter les investissements dans la création de méga parcs textiles pour développer l’échelle dans le secteur fragmenté. Il faisait suite à un programme d’incitation lié à la production de 10 683 crores de roupies pour les produits en fibres synthétiques et les textiles techniques. Des régimes de remboursement des taxes à l’exportation comme le RoDTEP et le RoSCTL ont également été lancés ces dernières années pour améliorer la compétitivité du pays à l’exportation.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire au textile Upendra Prasad Singh a déclaré que le gouvernement s’efforçait de relever divers défis et de faciliter la création d’un « environnement propice » à la croissance du secteur.

Kulin Lalbhai, coprésident du Comité national de la CII sur les textiles et l’habillement et directeur exécutif d’Arvind, a déclaré : « Le sentiment croissant autour de l’approvisionnement ‘Chine plus un’ est une opportunité en or pour les textiles indiens d’effectuer un redressement et de regagner leur leadership. position comme une économie exportatrice de premier plan.

