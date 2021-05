Le gouvernement fixe un objectif record pour augmenter la production de céréales vivrières de 2% en 2021-2022

La Food Corporation of India (FCI) et les agences étatiques ont acheté près de 26 MT de blé au 28 avril en campagne en cours, contre 7,76 MT au cours de la période correspondante de l’année dernière.

Après que le Département météorologique indien (IMD) a prédit une mousson “ normale ”, le gouvernement a fixé un objectif record d’augmenter la production de céréales vivrières de 2% (en glissement annuel) pendant la campagne 2021-22, à partir de juillet. Les prix de toutes les cultures rabi étant actuellement proches ou supérieurs aux prix de soutien minimaux (PSM) malgré une récolte exceptionnelle, le gouvernement peut parier en toute sécurité sur les prochaines cultures de kharif pour augmenter la croissance globale de l’agriculture et stimuler l’économie rurale.

Libérant l’objectif lors de la conférence annuelle de kharif, le commissaire à l’agriculture SK Malhotra a déclaré que l’objectif de la production totale de céréales vivrières pour 2021-2022 est fixé à un record de 307,31 millions de tonnes (MT), dont 151,43 MT en saison kharif et 155,88 MT pendant rabi. En 2020-2021, la production était de 303,34 MT, contre l’objectif de 301 MT.

Pour 2021-2022, l’objectif pour la production de riz a été fixé à 121,1 MT, le blé à 110 MT, les légumineuses à 25 MT, les céréales secondaires à 51,21 MT et les oléagineux à 37,5 MT.

Le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar a déclaré que des objectifs de production plus élevés pour les légumineuses et les graines oléagineuses sont la nécessité pour la nation de réduire sa dépendance à l’égard des importations et de réaliser le rêve d’Aatmanirbhar Bharat. Exprimant ses inquiétudes face à la pénurie de graines oléagineuses et de légumineuses, Tomar a demandé aux gouvernements des États de travailler en mode mission pour surmonter l’inadéquation de l’offre et de la demande.

L’IMD a prédit que les précipitations de mousson de cette année représenteront 98% de la moyenne longue période (LPA) de 88 cm. La saison de la mousson de juin à septembre représente plus de 70% des précipitations annuelles en Inde et est considérée comme la clé du succès du secteur agricole, car près de 52% des terres agricoles sont pluviales.

Selon le bureau météorologique, les précipitations comprises entre 96% et 104% de la LPA sont considérées comme «normales» et 90-96% de la LPA sont classées comme «inférieures à la normale». L’agence publiera les prévisions par région et par mois pour 2021 la dernière semaine de mai ou la première semaine de juin.

La poussée continue sur l’augmentation de la production céréalière au cours des six dernières années a prouvé la réticence du gouvernement à prendre toute chance, même s’il a mis en place des programmes pour les agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana pour qu’ils abandonnent les cultures de riz gourmandes en eau. Bien que le gouvernement de la NDA ait déclaré un changement dans la politique agricole du pays de centrée sur la production à centrée sur le revenu en annonçant un objectif de doubler le revenu des agriculteurs d’ici 2022, la poussée continue sur des achats plus élevés (que requis) de paddy et de blé dans le cadre de l’opération MSP a été un charge sur le Trésor avec une augmentation continue des subventions alimentaires.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’acheter 42,74 tonnes pour le pool central en 2021, soit près de 10% de plus que la quantité réelle achetée l’année dernière. Selon FCI, les réserves officielles disposaient de 27,3 MT de blé au 1er avril, soit près de quatre fois la norme tampon de 7,5 MT.

