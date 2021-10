« Le gouvernement fournira tout le soutien nécessaire aux entités pvt pour se développer dans le secteur spatial »

Le président de Bharti Enterprises, Sunil Mittal, a déclaré que les communications spatiales seraient la nouvelle frontière.

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé lundi l’Association spatiale indienne (ISpA), un organisme industriel pour le secteur spatial, et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à supprimer tous les obstacles pour le secteur.

Le Premier ministre a déclaré que des domaines tels que les mines, le charbon, la défense et l’espace ont été ouverts aux acteurs privés, et la politique claire de son gouvernement concernant les entreprises du secteur public est de les ouvrir à l’industrie privée où sa présence n’est pas requise. Tout en ouvrant une multitude de secteurs, le gouvernement a construit un environnement réglementaire dans lequel la priorité a été donnée à l’intérêt national ainsi qu’aux intérêts des différentes parties prenantes, a-t-il déclaré.

« Auparavant, le secteur spatial signifiait le gouvernement. Mais nous avons d’abord changé cette perception et fait des innovations dans le secteur spatial. Cette nouvelle façon de penser, ce nouveau mantra est nécessaire, car ce n’est pas le moment pour l’Inde d’innover linéairement », a déclaré Modi.

Il a déclaré que le moment était venu d’innover énormément et que de la défense à l’espace, le gouvernement partage son expertise, fournit des rampes de lancement pour le secteur privé, les installations de l’ISRO sont ouvertes au secteur privé.

« Il n’y a jamais eu de gouvernement aussi décisif en Inde qu’aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant que des réformes majeures étaient en cours dans le pays concernant le secteur spatial et la technologie spatiale. « Aujourd’hui, le pays assiste simultanément à des réformes aussi massives car aujourd’hui la vision du pays est claire. C’est la vision d’une Inde autonome. C’est une stratégie qui fera de l’Inde une superpuissance dans le monde en améliorant les compétences de la jeunesse indienne », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que l’Inde faisait partie des rares pays à disposer d’une technologie de bout en bout dans le secteur spatial, tout en assurant à l’industrie qu’un soutien continu serait fourni par le gouvernement. Modi a déclaré que l’approche du gouvernement est basée sur quatre piliers en matière d’amélioration de l’espace. « Premièrement, la liberté d’innovation pour le secteur privé. Deuxièmement, le rôle du gouvernement pour faciliter les choses. Troisièmement, préparer les jeunes pour l’avenir et quatrièmement, considérer le secteur spatial comme une ressource pour le progrès humain général », a-t-il ajouté.

L’ISpA est représentée par des sociétés nationales et mondiales de premier plan dans les technologies spatiales et satellitaires. Ses membres fondateurs sont Bharti Airtel, Larson & Toubro, Nelco (Tata Group), OneWeb, Mapmyindia, Walchandnagar Industries et Alpha Design Technologies. Les autres membres principaux sont Godrej, Hughes India, Ananth Technology Limited, Azista-BST Aerospace Private Limited, BEL, Centum Electronics, Maxar India. L’association s’engagera avec les parties prenantes à travers l’écosystème pour la formulation d’un cadre politique habilitant qui réalise la vision du gouvernement.

S’exprimant lors du lancement, le président de Bharti Enterprises, Sunil Mittal, a déclaré que les communications spatiales seraient la nouvelle frontière. « Il est donc temps pour nous de bouger. Au cours des trois à cinq prochaines années, l’industrie spatiale changera radicalement », a déclaré Mittal. « Dans cette mesure, je dirais, nous sommes ravis que notre Premier ministre ait pris une mesure très opportune pour faire passer le programme spatial indien à un niveau différent », a-t-il ajouté.

Jayant Patil, directeur à temps plein – défense et technologies intelligentes, L&T-NxT est le premier président d’ISpA et Rahul Vatts, directeur de la réglementation, Bharti Airtel et directeur – OneWeb India est le vice-président.

