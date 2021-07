Le gouvernement français a proposé à l’Union européenne la création d’une agence de régulation des crypto-monnaies

in

Encore une fois, les tentatives des gouvernements des pays pour pouvoir contrôler les transactions de crypto-monnaies dans le monde se poursuivent. Aujourd’hui, nous rapportons le cas en France, où votre gouvernement a proposé en début de semaine la création d’une agence. Qui, a pour but de réglementer les crypto-monnaies dans toute l’Union européenne.

La France propose que l’ESMA (l’autorité européenne des valeurs mobilières et des marchés). Soyez le candidat pour que les monnaies numériques commencent à avoir leurs réglementations respectives sur le territoire européen. Il est important de noter que les bases théoriques données par les Français pour la création de celui-ci semblent assez solides.

S’il est adopté, cela établirait une autorité unique sur le secteur des crypto-monnaies dans l’ensemble du bloc commercial et créerait des réglementations uniformes dans l’ensemble de l’Union via l’ESMA. Comme suggéré par l’Autorité des marchés financiers, ou AMF.

La proposition de l’AMF a indiqué selon le communiqué:

«De même, accordez à l’ESMA le pouvoir de superviser directement les offres publiques d’actifs cryptographiques dans l’UE (examen des livres blancs). Et, de la part des fournisseurs de services d’actifs cryptographiques, cela créerait des économies d’échelle évidentes pour tous les superviseurs nationaux et concentrerait efficacement le savoir-faire technique. Pour le bien commun de l’Europe ».

Tentatives réglementaires passées pour les crypto-monnaies dans l’Union européenne

Des propositions ont été déposées l’année dernière pour un cadre réglementaire pour les monnaies numériques dans l’UE. L’ESMA est une agence de régulation financière basée à Paris qui vise à renforcer la protection des investisseurs dans l’UE. En plus d’améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Et, promouvoir la coopération entre les États membres.

L’utilisation des crypto-monnaies sur le territoire européen augmente de plus en plus fréquemment. Et ce n’est un secret pour personne que tous les pays européens n’en bénéficient pas de la même manière.

Par conséquent, il serait judicieux d’accorder à l’ESMA une supervision directe sur les actifs cryptographiques qui circulent dans l’UE. Pour que vous puissiez prendre plus de contrôle et même profiter de connaissances techniques qui permettent à tous les pays européens d’en bénéficier.

D’autre part, le gouvernement français a également affirmé que les extensions qui avaient été accordées à cette situation étaient suffisantes. Eh bien, l’année dernière et le premier semestre 2021, de nombreuses propositions ont été faites concernant le cadre réglementaire des crypto-monnaies et le moment est venu d’agir.

De même, il a affirmé que : “Il convient de noter que l’ESMA est une organisation qui a son siège principal à Paris, il n’y a donc aucun problème que c’est l’endroit où l’agence qui va réguler les transactions de crypto-monnaie est installée. Comme c’est le cas. aujourd’hui, les utilisateurs auront la possibilité de protéger leurs données afin qu’elles ne soient pas volées. »

Quelle a été la réponse de l’UE à la France ?

Il n’y a toujours pas de réponse officielle sur ce que fera l’UE, concernant la proposition du gouvernement français. Mais ce que l’on sait, c’est que s’ils acceptent, le gouvernement français en tirera des bénéfices plus importants. Puisque, comme mentionné ci-dessus, l’agence est sur leur territoire et les informations recueillies seront d’abord consultées par eux.

