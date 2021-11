Le gouvernement français se réunit pour améliorer la sécurité du stade

23/11/2021 à 12:41 CET

Les gouvernement français a annoncé ce mardi qu’il envisageait des changements dans la réglementation sportive pour améliorer la sécurité dans les stades de football après des incidents récents répétés, le dernier d’entre eux ce dimanche avec une bouteille au joueur de la Olympique de Marseille Dimitri Payet.

Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a rencontré aujourd’hui avec cet objectif ses homologues de la Justice et des Sports, Eric Dupond Moretti et Roxana Maracineanu, et des représentants des instances du football français.

« Nous devons améliorer le contrôle d’accès aux stades », a déclaré Darmanin à la presse à l’issue de cette réunion, après quoi il a précisé qu’ils étaient convenus de se réunir à nouveau dans les 15 jours pour faire les propositions pertinentes au Premier ministre. Jean castex.

Le ministre de l’Intérieur a estimé qu’il est nécessaire d’accélérer le processus de décision qui permet d’arrêter un parti et de préciser le rôle des délégués du gouvernement (préfets), puisqu’il s’agit d’une question d’ordre public.

Soutenir notre capitaine, @dimpayet17 💙 #OLOM | ️🔵 pic.twitter.com/9rcwy6RoGr – Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) 21 novembre 2021

Darmanin Il a également jugé nécessaire d’envisager des modifications de la réglementation qui permettent à la « minorité » qui est à l’origine des altercations et qui « d’évacuer rapidement »polluer le beau spectacle« . La bouteille à Payet, dans le stade de Lyonnais, a conduit à la suspension du match et a accru l’indignation dans le football français.

Fermeture du Parc Olympique Lyonnais

La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a immédiatement réagi et, à titre préventif, a ordonné la fermeture du stade Lyonnais, en attendant le prochain 8 décembre définitivement sur l’affaire et sur l’avenir de ce match de championnat.

La Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a annoncé ce lundi avoir décidé de dénoncer l’agresseur de Payet, de se constituer partie civile « au nom de la profession » et d’exiger des sanctions exemplaires et suffisamment dissuasives « pour arrêter ces violences gratuites qui entachent l’image du football professionnel français ».