Le gouvernement gallois n’exclut pas des restrictions plus strictes à Noël – « Nous ne savons pas » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le ministre de la Santé de Cardiff Bay, Eluned Morgan, 54 ans, a déclaré que le gouvernement gallois ne voulait pas « annuler » Noël lors d’une conférence de presse sur le déploiement du vaccin par l’administration décentralisée. « La dernière chose que nous voulons faire est d’annuler Noël », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il est important que nous le précisions de manière absolument claire. »

Mais Mme Morgan, qui est récemment apparue à l’heure des questions de la BBC à Cardiff, a également averti que le gouvernement de Mark Drakeford ne pouvait pas exclure l’introduction de restrictions plus strictes à l’avenir.

« Nous ne retirons certainement rien de la table non plus », a-t-elle expliqué.

« Donc, la meilleure chose à faire pour les gens est de voir si nous pouvons rester dans une situation où nous pouvons nous voir à Noël… . «

Lorsqu’on lui a demandé si la baie de Cardiff pouvait exclure des restrictions, Mme Morgan a déclaré: «Je suis vraiment désolée, je ne peux pas être plus clair avec vous, car nous n’avons vraiment aucune idée de la vitesse à laquelle cet Omicron va se propager.

« Certainement, je pense que les gens devraient planifier parce que nous ne savons pas quelle sera la situation à Noël. »

Mark Drakeford, 67 ans, a ajouté dans une interview à ITV : « Je ne suis pas prêt à les exclure.

« Nous avons examiné cela la semaine dernière et sommes arrivés à la conclusion vendredi qu’il n’était pas nécessaire d’aller dans cette direction pour cette semaine car au Pays de Galles, où nous sommes derrière ce qui se passe dans d’autres parties du Royaume-Uni, nous pensons que la variante Delta continuera d’être la variante dominante pour cette semaine.

« D’ici vendredi, les choses pourraient être différentes et s’il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger la santé des gens au Pays de Galles, alors c’est difficile et aussi importun que cela le sera pour nous tous pour le gouvernement gallois, protégeant la santé des gens et gardant les gens en vie qui si nous n’agissions pas mourrait, nous ne reculerons pas devant cette responsabilité.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, 51 ans, a répondu à la variante Omicron en conseillant à ses compatriotes de limiter la socialisation à seulement trois autres ménages.

Bien que Boris Johnson, 57 ans, ait proposé des mesures pour mettre l’Angleterre dans les soi-disant restrictions du Plan B, le porte-parole des conservateurs gallois en matière de santé, Russell George, 47 ans, a affirmé qu’il n’y avait pas encore suffisamment de preuves pour introduire des mesures supplémentaires au Pays de Galles.

Le membre du Montgomeryshire Senedd a déclaré: «Nous savons qu’au moment où nous avons un taux inférieur de la nouvelle variante au Pays de Galles, nous n’avons pas encore vu cette augmentation, comme les projections l’ont peut-être suggéré.

« Nous ne sommes donc pas encore dans une position où nous devons parler de restrictions et j’espère que, bien sûr, cela reste le cas. »

Les commentaires de M. George interviennent après que le Pays de Galles ait été témoin d’un total de 32 cas confirmés de variantes Omicron.

Le Pays de Galles a également enregistré un total de 9 051 décès liés au COVID-19 jusqu’au 11 décembre.