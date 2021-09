Le gouvernement hésite à étendre l’aide de la TPS aux États au-delà de juin 2022

La compensation de la TPS transférée aux États au cours de l’exercice 21 (s’élevant à plus de Rs 2 lakh crore) via le cess et les itinéraires de prêt dos à dos représentait plus de 9% de leurs recettes totales de l’État (taxes et non fiscales) au cours de l’année.

Vendredi, les gouvernements des États semblaient se heurter à une falaise fiscale au cours de l’exercice 23, car le Centre a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas étendre le mécanisme de compensation des revenus de la TPS pour eux au-delà des cinq ans jusqu’en juin 2022.

Cela ne laisse aux États aucune autre option que de s’appuyer sur une révision presque complète des taux de la taxe sur les produits et services (TPS) et sur une éventuelle reprise de la croissance économique pour atténuer le choc imminent sur les revenus.

Le Conseil de la TPS, qui s’est réuni vendredi à Lucknow, a toutefois décidé de mettre en place prochainement deux groupes de ministres des Finances des États : l’un pour examiner la « rationalisation » de la structure des taux et l’autre pour traiter des questions de conformité et de technologie, reflétant l’urgence ressentie par le conseil de renforcer les revenus. Les deux panels soumettront les rapports dans deux mois.

Le Conseil a également prolongé de trois mois jusqu’au 31 décembre l’exonération fiscale / les SOP pour une poignée de médicaments Covid et a accordé un tel allégement fiscal pour de nombreux autres médicaments, y compris d’autres médicaments salvateurs et anticancéreux.

Le Conseil a approuvé une proposition de son comité de montage visant à obliger les opérateurs de commerce électronique Swiggy et Zomato à payer la TPS (à 5%) sur les services de restauration fournis par leur intermédiaire, à compter de janvier de l’année prochaine ; la taxe sera facturée au point de livraison.

Cette décision vise à transférer la responsabilité de la perception de la taxe des restaurants aux applications pour rendre la conformité plus facile et certaine, cependant, elle pourrait légèrement augmenter l’incidence fiscale sur les petits restaurants, autrement exonérés de la TPS (chiffre d’affaires annuel inférieur à Rs 20 lakh) , craignent les analystes.

Après la 45e réunion du Conseil, la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a déclaré que même pour le service de la facilité spéciale de prêt à coût minime étendue aux États pour les exercices 21 à 22 pour combler l’énorme déficit du fonds d’indemnisation, les taxes désignées imposées sur certains « de luxe et les biens d’inaptitude comme les automobiles, les cigarettes et le paan masala devraient rester jusqu’à la fin de l’exercice 26. Les exigences d’indemnisation ont été inférieures au produit de la taxe depuis l’exercice 20, et l’écart s’est considérablement creusé au cours de l’exercice 21 ; pour l’exercice en cours également, le déficit du fonds de cess est estimé à un crore de Rs 1,59 lakh, malgré les solides recettes de la TPS ces derniers mois.

Écossais des rumeurs sur l’inclusion de l’essence et du diesel dans la TPS, Sitharaman a précisé que la question était à l’ordre du jour du Conseil simplement parce que l’ordonnance de la haute cour du Kerala lui a demandé d’examiner la même chose. « Sur instruction du tribunal, cela a été soulevé et les membres ont dit très clairement qu’ils ne voulaient pas (les deux carburants automobiles) de la TPS », a-t-elle déclaré.

Le système d’indemnisation mandaté par la Constitution est exclusivement financé par la cagnotte, plutôt que par le fonds consolidé de l’Inde, a noté le ministre, faisant allusion au manque de ressources pour étendre l’aide spéciale aux États. L’aide, qui garantit pratiquement aux États une croissance annuelle de 14% des revenus pertinents aux États au cours des cinq premières années de la TPS, leur a été très utile, même si les infirmités structurelles de la TPS et les baisses de taux imprudentes ont miné le potentiel de revenus de la taxe et la pandémie aggravé la situation.

La compensation de la TPS transférée aux États au cours de l’exercice 21 (s’élevant à plus de Rs 2 lakh crore) via le cess et les itinéraires de prêt dos à dos représentait plus de 9% de leurs recettes totales de l’État (taxes et non fiscales) au cours de l’année. C’est même alors qu’un autre crore de Rs 81 179 n’a pas encore été transféré aux États pour le manque à gagner de la TPS de l’exercice précédent par rapport au niveau promis.

Le ministre des Finances du Tamil Nadu, PTR Palanivel Thiagarajan, a déclaré à FE : « Ce qu’ils (les responsables de TN qui ont assisté à la réunion en son absence) m’ont dit, c’est que la question de l’indemnisation a été reportée à la prochaine réunion. Certaines options ont été présentées et, évidemment, les gens ne pouvaient pas prendre de décision immédiate sur une question aussi complexe. » Il a ajouté que l’État s’attendrait à une note détaillée du Centre sur la question.

Le ministre des Finances du Kerala, KN Balagopal, a déclaré que le Conseil avait discuté de la question de l’extension de l’indemnisation. « La perte de revenus des États est un problème grave. Nous avons soulevé la question lors de la réunion. Un groupe de ministres sera formé pour examiner cette question », a-t-il déclaré.

Cependant, une déclaration publiée par le Centre a simplement déclaré: «Sur la question du scénario d’indemnisation, une présentation a été faite au Conseil dans laquelle il a été souligné que les recettes provenant de la Cess d’indemnisation au-delà de juin 2022 jusqu’à avril 2026 seraient épuisées. de remboursement des emprunts et du service de la dette effectués pour combler l’écart en 2020-21 et 2021-22. Dans ce contexte, diverses options, telles qu’elles ont été recommandées par divers comités/forums, ont été présentées.

Chandrima Bhattacharya, ministre d’État au développement urbain et aux affaires municipales du Bengale occidental, qui a assisté à la réunion du conseil, a déclaré : « De nombreux États, dont le Bengale occidental, ont demandé une prolongation de la période d’indemnisation de cinq ans (à partir de juillet 2022). Cela nécessite un amendement à la loi sur la TPS (compensation aux États).Bien qu’elle ait déclaré que la question avait également été renvoyée au gouvernement du Maroc sur la rationalisation des tarifs, les sources officielles du gouvernement de l’Union n’étaient pas engagées à ce sujet.

La croissance plus faible des perceptions de la TPS par l’État en raison de l’absence de compensation pourrait compromettre les plans d’investissement du gouvernement de l’État à moyen terme. La TPS d’État (SGST) a représenté les deux cinquièmes des recettes fiscales propres agrégées des gouvernements des États au cours des trois derniers exercices.

Le taux moyen pondéré de la TPS est actuellement d’environ 11,5 %, contre un taux neutre de 15,5 % estimé à l’origine.