Le gouvernement incite les sidérurgistes à utiliser une technologie nouvelle génération pour fabriquer des nuances supérieures

En réponse à la demande émergente de produits de haute qualité pour lesquels il est prêt à payer des prix plus élevés, l’industrie manufacturière indienne doit nécessairement migrer d’utiliser des matériaux de qualité moyenne à des qualités supérieures. Il existe des zones qui incluent des produits sidérurgiques à très haute valeur ajoutée et des qualités supérieures d’alliages d’aluminium où, en l’absence ou la quasi-absence d’approvisionnement local, le pays reste fortement tributaire des importations. Afin de briser cette dépendance aux importations et dans l’esprit nouvellement prononcé de « aatmanirbharata », New Delhi pousse les principaux producteurs d’acier tels que Tata Steel, JSW Steel, JSPL et la société majoritairement gouvernementale Steel Authority of India Limited (SAIL) à utiliser le type de technologies dans les installations à construire qui leur permettront de fabriquer des aciers de substitution aux importations.

Les technologies sidérurgiques du nouvel âge, globalement l’apanage de quelques-uns, doivent soit être développées localement au prix d’investissements considérables en recherche et développement (R&D) et attendre assez longtemps, soit en quelque sorte sécurisées auprès de ceux qui les possèdent déjà à l’étranger. L’application de ces technologies permettra la production d’acier électrique à grains orientés, de tôles d’acier électrique non orientées, de produits de recuit continu de qualité automobile (AGCAP) et de rails trempés de tête. Heureusement, l’Inde progresse lentement mais sûrement dans cette direction, à la fois en sécurisant les technologies d’origine étrangère et en utilisant les résultats de la recherche menée dans le pays. Ce n’est cependant que récemment que l’Inde a commencé à sortir de la parcimonie de l’allocation de R&D à la fois par le gouvernement et l’industrie. Actuellement, on estime que 0,7% du produit intérieur brut (PIB) est consacré à la recherche, le gouvernement fournissant 0,6% et les entreprises privées 0,1%. Parlez à des experts, ils vous diront que l’allocation pour la R&D devrait être d’au moins 3% du PIB pour le pays aspirant à rejoindre les rangs des superpuissances.

Les leaders de l’industrie sidérurgique ici comptés parmi les producteurs de fonte liquide les plus rentables au monde sont en train de passer rapidement à l’importation d’aciers de très haute valeur grâce à une approche hybride : accéder aux technologies de partenaires étrangers de préférence avec des investissements en actions et également en construisant de nouveaux produits basés sur l’in- recherche de maison. Prenons l’exemple de JSW Steel, qui vise l’extension de sa capacité à 36,5 millions de tonnes ™ d’ici 2024 contre 18 mt d’ici 2024.

À propos de la mise en service de la coentreprise de Tata Steel avec Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSSMC) à Jamshedpur il y a quelques années pour fabriquer AGCAP en utilisant une ligne de recuit et de traitement en continu, a déclaré le directeur général et PDG de TV Narendran ; « La relation entre les deux sociétés remonte à 40 ans. Une relation technique au départ s’est maintenant traduite en une entreprise où le meilleur des deux brillera.

Alors que JSW Steel et Tata Steel bénéficient du transfert de technologie de leurs partenaires japonais d’outre-mer, ils continuent, par leurs propres recherches, à enrichir leurs portefeuilles de produits à haute valeur ajoutée (HVP), dont certains sont fabriqués pour la première fois dans le pays. Comme Tata Steel a reçu des approbations obligatoires pour fournir de l’acier de qualité API X70 utilisé dans des projets d’oléoducs. C’est également à lui que revient le mérite d’avoir développé des barres d’armature à haute résistance et haute ductilité pour une utilisation dans les zones sismiques.

Dans sa présentation des résultats du deuxième trimestre 2021-2022, JSW Steel a donné une liste de 25 nouvelles nuances d’acier/produits approuvés pour une utilisation par les fabricants d’équipement d’origine (OEM). Son introduction de l’acier de construction à haute résistance – galvalume GL – pour une application dans la structure des panneaux solaires constitue une percée majeure.

Tata Steel, qui vise une augmentation de capacité de 35 à 40 tonnes d’ici 2030, a l’ambition de figurer parmi les cinq leaders mondiaux de la technologie de l’acier. Pour y parvenir, l’entreprise devra considérablement augmenter ses investissements dans la recherche. Le fait que Tata Steel fasse déjà un travail décent dans ce domaine sera toutefois confirmé par son développement de 79 nouveaux produits en 2020-2021, alors qu’elle a également obtenu 109 brevets. Qu’il s’agisse de Tata Steel ou de JSW Steel, ils augmentent chaque année leurs ventes de VAP, confirmant les progrès qu’ils réalisent en matière de technologie et de renforcement de la marque. L’année dernière, les ventes de VAP de Tata Steel se sont élevées à 7,4 tm alors que sa production de métal chaud était de 13,24 tm.

Le ministre de l’Acier RCP Singh a raison de dire que la demande intérieure d’aciers spéciaux augmentera si de plus en plus de ces aciers sont produits dans le pays. Afin de donner une impulsion au renforcement des capacités pour les aciers pour lesquels la dépendance aux importations devient inacceptablement élevée, New Delhi a introduit le programme d’incitation liée à la production (PLI) créant un buzz dans l’industrie. Selon les responsables du ministère, PLI devrait générer un investissement de 40 000 crore (5,37 milliards de dollars) qui portera la capacité des aciers spéciaux à 42 mt d’ici 2026-2027, contre 18 mt en 2020-21. Le potentiel d’application des aciers spéciaux en Inde sera tiré par la croissance exponentielle attendue dans les VE et les batteries E, l’énergie verte, les rails spécialisés, les emballages alimentaires de qualité export et les entrepôts de haute qualité axés sur le commerce électronique.

