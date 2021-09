Le gouvernement indien adopte de nouvelles réglementations sur les crypto-monnaies | Invezz

Alors que le gouvernement indien élabore des plans pour “définir” les crypto-monnaies, la classe d’actifs envisage potentiellement un changement de statut dans le pays, a rapporté l’Economic Times. Les indications étaient que le gouvernement proposerait un nouveau projet de loi pour les segmenter en fonction des cas d’utilisation, ce qui serait le premier car ces actifs numériques n’ont jamais été classés en fonction de la technologie utilisée. Cependant, pour l’instant, le gouvernement se concentrera sur l’utilisation finale des actifs à des fins réglementaires.

Nouveau traitement fiscal ?

La nouvelle proposition inclura un régime pour le traitement fiscal de ces actifs en plus de définir comment ils sont classés dans le cadre juridique. Il n’est pas clair si les crypto-monnaies seront considérées comme des actions, des matières premières ou des devises. Le rapport a suggéré que le gouvernement classe les crypto-monnaies comme des actifs numériques plutôt que comme des devises, tout en clarifiant les politiques sur les exigences de déclaration, la comptabilité, le KYC et les aspects exclusifs de l’échange.

Seules les crypto-monnaies réglementées peuvent être échangées

Le rapport a également indiqué que seuls les actifs de crypto-monnaie catégorisés, définis et réglementés seraient soumis au commerce et à l’investissement en Inde et seraient imposés en conséquence. Au dire de tous, il semble qu’une taxe similaire s’appliquera à l’avenir aux transactions sur titres. Sur une note connexe, si les crypto-monnaies sont finalement classées comme des matières premières, elles pourraient également être soumises à l’impôt sur le revenu. Les investisseurs peuvent avoir à payer des impôts sur eux en tant que revenus d’entreprise au taux progressif d’impôt sur le revenu respectif qui s’applique dans le pays.

Une classe d’actifs jusque-là ignorée

Dans le passé, la Reserve Bank of India ne s’occupait pas du tout des crypto-monnaies. La classe d’actifs numériques n’était pas réglementée et il n’y avait pas de cadre pour cela. Cela dit, ces évolutions récentes ne sont pas nécessairement négatives. La décision du gouvernement pourrait stimuler le moral des investisseurs en crypto-monnaie dans le pays et dans une région géographique plus large. La réglementation pourrait se traduire par de meilleures opportunités d’investissement à mesure que la prise de conscience d’actifs auparavant inconnus se répand.

Les conséquences que le nouveau projet de loi aura sur le marché restent à voir, car il attire l’attention des bourses, des commerçants, des experts du secteur et des investisseurs.

