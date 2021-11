Le gouvernement indien envisage d’interdire les transactions de crypto-monnaie, mais permet de les conserver comme actifs

L’Inde prévoit d’interdire l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements ou les transactions, mais autorise leur détention en tant qu’actifs tels que l’or, les actions et les obligations, selon les médias de ..

Des personnes familières avec le plan du gouvernement ont révélé que cette approche permettrait aux autorités indiennes d’éviter une interdiction complète des crypto-monnaies.

La semaine dernière, le Premier ministre indien Narendra Modi a présidé une réunion avec des représentants du gouvernement et de la Reserve Bank of India (RBI) pour discuter de l’avenir des crypto-monnaies, craignant que les marchés des crypto-monnaies non réglementés ne deviennent des voies de financement. attentats terroristes et blanchiment d’argent, ont indiqué des personnes proches des sources.

Au cours de la réunion, le gouvernement de l’Union et les responsables de la Reserve Bank of India (RBI) n’étaient apparemment pas d’accord sur la crypto-monnaie, une industrie qui s’est développée en Inde ces derniers mois.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a réitéré les inquiétudes de la banque centrale concernant les crypto-monnaies et sa folie en Inde bien qu’elles soient reconnues comme une monnaie. D’autre part, le gouvernement Modi a plaidé pour un contrôle réglementaire strict des actifs cryptographiques afin d’empêcher l’utilisation négative des crypto-monnaies, plutôt que de les interdire complètement.

Des personnes familières avec les discussions lors de la réunion ont déclaré que le gouvernement considère les crypto-monnaies comme des actifs précieux et ne peuvent pas être interdites, mais trouve plutôt des moyens de les réglementer. Le gouvernement a convenu que les actions futures envers les crypto-monnaies devraient être proactives, « progressives et avant-gardistes », car ces monnaies numériques représentent une technologie en évolution.

Les sources ont révélé que les détails d’un projet de loi sont en cours de finalisation et que le cabinet pourrait recevoir le projet de loi dans les deux à trois prochaines semaines pour examen. Le gouvernement envisage également de nommer le Securities and Exchange Board of India (Sebi) comme régulateur du marché, bien que cette décision n’ait pas été finalisée.

Jusqu’à présent, la Reserve Bank of India a hésité à accepter les crypto-monnaies dans le cadre du système de paiement et de transaction, exprimant sa préoccupation concernant les risques potentiels pour le contrôle des capitaux, l’instabilité microéconomique et financière.

Le marché indien de la crypto connaît une croissance significative

Comme rapporté par Blockchain.News, le gouvernement indien avait prévu d’interdire les actifs cryptographiques à peu près à la même période l’année dernière, mais les perspectives ont changé depuis lors.

Les investissements dans les actifs cryptographiques ont explosé et il devient de plus en plus populaire auprès des jeunes. Selon la plateforme de données blockchain Chainalysis, le marché indien des crypto-monnaies valait 6,6 milliards de dollars en mai 2021, contre 923 millions de dollars en avril 2020.

La communauté crypto a fait plusieurs représentations auprès des autorités indiennes pour leur demander de classer la crypto-monnaie comme un actif plutôt que comme une devise afin d’être acceptée et d’éviter une interdiction.

Cependant, la banque centrale indienne a réitéré à plusieurs reprises sa position ferme contre les crypto-monnaies depuis qu’elle a gagné en popularité dans le pays à la suite de la flambée soudaine des prix du Bitcoin.

La RBI est très préoccupée par les actifs numériques en raison de leur menace potentielle pour la roupie indienne. Si un nombre croissant d’investisseurs investissent dans des crypto-monnaies au lieu d’épargner en roupies comme les fonds de prévoyance, la demande de roupies indiennes diminuera. Cela entraverait la capacité des banques à prêter de l’argent à leurs clients.

De plus, étant donné que les actifs cryptographiques ne sont pas réglementés dans le pays et sont difficiles à suivre, le gouvernement ne serait pas en mesure de taxer les propriétaires de devises numériques, ce qui constituerait une menace supplémentaire pour la roupie.

Source de l’image : Shutterstock