Le gouvernement indien ne veut pas que les crypto-monnaies participent à son système de paiement ⋆ Crypto new media

L’instance dirigeante indienne aurait pris des mesures pour éliminer l’utilisation des crypto-monnaies dans le cadre du système financier du pays. Cependant, l’existence des actifs numériques émis par l’État n’est pas menacée.

Activités illégales du fonds des crypto-monnaies

Selon un récent rapport de The Economic Times, le gouvernement indien envisage de sévir contre l’utilisation des monnaies numériques, car de nombreux criminels les emploient pour financer leurs opérations illégales. Les autorités estiment que les actifs virtuels ne devraient pas faire partie du réseau économique du pays. Pankaj Chaudhary – le ministre d’État des Finances – a commenté :

“Le gouvernement ne considère pas les crypto-monnaies comme ayant cours légal ou comme monnaie et prendra toutes les mesures pour éliminer l’utilisation de ces crypto-actifs dans le financement d’activités illégitimes ou dans le cadre du système de paiement.”

Le comité interministériel (IMC) constitué sous la présidence du secrétaire a cependant recommandé que le gouvernement interdise uniquement les crypto-monnaies privées. Dans le même temps, l’Inde ne devrait pas interdire les actifs virtuels émis par l’État.

Chaudhary a déclaré que les plus hautes autorités de la nation asiatique examineraient les propositions de l’IMC et annonceraient leur décision au Parlement.

La position controversée de l’Inde sur la cryptographie

Le deuxième pays le plus peuplé du monde a été assez indécis dans ses efforts de crypto-monnaie pendant des années. Par exemple, en mars de cette année, les autorités indiennes ont envisagé de criminaliser la détention, l’exploitation minière et le commerce d’actifs numériques. Ils ont laissé entendre que l’entrée sur le marché de la cryptographie pourrait même conduire à une peine de prison.

Deux mois plus tard, cependant, le gouvernement a reconsidéré sa tactique et a commencé à envisager d’imposer des restrictions de crypto-monnaie au lieu d’une interdiction complète. Les responsables ont déclaré qu’ils utiliseraient la blockchain pour « l’amélioration technologique » et proposeraient de nouvelles façons de réglementer les crypto-monnaies en tant qu’actifs numériques au lieu de devises.

Il convient de noter que si les autorités n’ont pas de position claire sur les actifs numériques, une grande partie de la population indienne les aime. Comme CryptoPotato l’a récemment signalé, les habitants ont investi dans le marché de la cryptographie 200 fois plus cette année qu’en 2020.

Fait intéressant, les Indiens, bien connus comme amateurs d’or, ont commencé à se tourner vers les investissements en bitcoin et en altcoin, laissant le métal précieux derrière eux. Un investisseur local a expliqué pourquoi les actifs cryptographiques gagnent en popularité :

«Je préférerais mettre mon argent en crypto plutôt qu’en or. La crypto est plus transparente que l’or ou les actifs et génère des rendements plus élevés sur une période plus courte. »

