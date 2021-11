Le gouvernement indien pour éviter une interdiction complète, réglementerait la crypto en tant qu’actifs

Juridique & Réglementaire

Le gouvernement indien éviterait une interdiction complète et réglementerait la crypto en tant qu’actifs

AnTy17 novembre 2021

L’opinion générale au sein du gouvernement est que les mesures prises doivent être proactives, « progressives et tournées vers l’avenir », car la cryptographie est une technologie en évolution.

Il y a beaucoup de rumeurs en provenance d’Inde concernant la réglementation des crypto-monnaies. Selon les derniers rapports, l’Inde interdira l’utilisation de la crypto pour effectuer des paiements, mais réglementera le commerce de la crypto en tant qu’actifs.

Alors que les détails du projet de loi sur la réglementation de la cryptographie sont en cours de finalisation, le gouvernement prévoit de présenter le projet de loi lors de la session d’hiver des parlements, c’est-à-dire dans les deux à trois prochaines semaines, a rapporté l’Economic Times citant des sources gouvernementales.

Les autorités prévoient également d’interdire la « sollicitation active » des entreprises de cryptographie, y compris les échanges et les plateformes dans le projet de loi. En conséquence, les échanges de crypto-monnaie comme WazirX ont suspendu leurs publicités.

« La sollicitation active ne serait pas autorisée. Les détails du projet de loi sont en cours de finalisation », a déclaré une source gouvernementale.

Le gouvernement travaillerait également sur les aspects fiscaux, et la législation à venir devrait y remédier.

Approche proactive et progressive

Au cours des derniers jours, le gouvernement a tenu plusieurs réunions avec des représentants de la cryptographie pour des discussions à huis clos entre le gouvernement et la Reserve Bank of India (RBI).

Les bourses font pression pour un bac à sable réglementaire. Pendant ce temps, la banque centrale a fait part de ses inquiétudes concernant les crypto-monnaies constituant une menace pour la stabilité macroéconomique et financière ainsi que les contrôles des capitaux. L’interdiction de RBI sur les crypto-monnaies a été renversée par la Cour suprême l’année dernière.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a également réitéré cette semaine que le nombre de comptes cryptographiques en Inde semble être exagéré et qu’il était nécessaire d’approfondir la discussion sur les cryptos.

Selon le rapport, l’arbitrage de prix est devenu une nouvelle préoccupation concernant la façon dont les régulateurs peuvent garder un œil sur plusieurs bourses en raison d' »une énorme différence de prix et d’une opportunité d’arbitrage de prix ».

Selon le rapport, une personne au courant des discussions sur la cryptographie lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Narendra Modi samedi a déclaré que l’opinion générale au sein du gouvernement est que les mesures prises devraient être proactives, « progressives et tournées vers l’avenir » car il s’agissait d’un technologie évolutive.

Le rapport ajoute que le Securities and Exchange Board of India (Sebi) pourrait être désigné comme régulateur, mais qu’un « appel final » n’a pas encore été pris. « Des discussions sur la réglementation sont en cours », a déclaré la source.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.