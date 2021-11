Le gouvernement indien présentera un projet de loi pour créer CBDC et qui interdira certains cryptos

Pour Hannah Perez

Un dernier rapport de l’Inde efface les attentes d’une réglementation favorable à la cryptographie. Il faudra attendre que le Parlement examine le projet de loi à la fin du mois.

***

Les rapports les plus récents de l’Inde suggèrent que le gouvernement n’a pas complètement exclu une interdiction des crypto-monnaies.

Ces dernières semaines, nous avons signalé que les législateurs de la nation asiatique discutaient d’un règlement pour le secteur. Les rapports ont présenté des perspectives favorables pour les monnaies numériques, laissant derrière eux l’idée d’une interdiction. Cependant, les dernières publications locales suggèrent quelque chose de différent.

Selon une newsletter de mardi, les députés indiens s’apprêtent à revoir fin novembre un projet de réglementation des cryptomonnaies. La proposition législative sera l’un des 26 nouveaux projets de loi que l’organe examinera lors de sa réunion du 29 novembre. Le bulletin a été publié par Lok Sabha, la chambre basse du Parlement bicaméral de l’Inde.

Selon CoinDesk, le projet de loi, présenté par le gouvernement indien, créerait un cadre pour une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) qui serait gérée par la Reserve Bank of India (RBI). De même aussi cherche à interdire toutes les crypto-monnaies privées à l’exception de « certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente des crypto-monnaies et leurs utilisations ».

Alors, crypto ban ou régulation ?

Ce n’est pas la première fois que la Lok Sabha mentionne ce projet de loi dans son bulletin. Plus tôt cette année, le même projet de loi, avec les mêmes mesures d’interdiction, avait figuré à l’ordre du jour publié par le Parlement indien. À l’époque, la proposition législative devait être présentée en février, mais le document n’est jamais parvenu à la table des législateurs.

Bien que la description du dernier bulletin parlementaire coïncide avec ce que le précédent disait à propos du projet de loi, on ne peut dire avec certitude si les deux projets de loi sont identiques; tout comme The Block a mis en évidence.

En général, la position des autorités indiennes sur les monnaies numériques a été un peu contradictoire. Des rumeurs sur une réglementation d’interdiction des crypto-monnaies circulent dans le pays depuis 2020. Cependant, en mars de la même année, la Cour suprême du pays a annulé une interdiction générale des crypto-monnaies que la banque centrale avait imposée aux entreprises du secteur.

À la suite de cette décision, divers articles de presse, ainsi que des déclarations de certains responsables, ont suggéré que le gouvernement indien envisage différentes solutions pour réglementer les actifs numériques.

Avec une population d’environ 1,4 milliard d’habitants, le choix de l’Inde d’établir un cadre juridique concret pour une CBDC et d’interdire de nombreux projets de crypto-monnaie pourrait avoir des répercussions plus larges dans l’espace crypto. Bien que pour l’instant, il reste à voir si le projet de loi parviendra réellement au Parlement et, le cas échéant, comment les organismes locaux procéderont pour gérer la réglementation du secteur.

Lecture recommandée

Sources : CoinDesk, Cointelegraph, The Block, archives

Version par Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash