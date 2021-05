Le gouvernement informe quand les voitures à essence et diesel cesseront d’être vendues | Moteur

Qu’arrivera-t-il à l’automobile après 2040? Ce sera alors quand les voitures à essence et diesel cesseront d’être vendues en Espagne.

La Commission de transition écologique du Congrès des députés a approuvé la loi sur le changement climatique. Selon lui, la vente de voitures à essence, diesel ou autres carburants fossiles est interdite à partir de 2040. Ce sera alors Les voitures à essence et diesel cesseront d’être vendues en Espagne. Malgré cela, cela ne signifie pas que les voitures à combustion interne disparaîtront de la carte à partir de cette date. Qu’arrivera-t-il à l’automobile après 2040?

D’ici 2040, aucun véhicule à moteur thermique ne sera commercialisé. Nous entendons par là des voitures à essence, diesel et autres dérivés du pétrole). Les concessionnaires ne pourront pas vendre de voitures avec cette configuration, toutes disparaissant de leur stock car ils ne pourront en enregistrer aucune. Mais et les inscrits en décembre de l’année précédente?

Selon l’article 12 de cette loi, qui a été approuvée par le Sénat, «ils adopteront des mesures pour en 2050 une flotte de voitures et de véhicules utilitaires légers sans émissions directes de CO2 ». Bien entendu, les voitures équipées d’un moteur à combustion interne peuvent continuer à circuler jusqu’en 2050, année où elles souhaitent que le CO2 disparaisse des routes.

«Lors de l’élaboration de la stratégie de décarbonation à l’horizon 2050, les mesures nécessaires seront adoptées, conformément à la réglementation de l’Union européenne, afin que les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers, à l’exclusion de ceux immatriculés véhicules historiques, non destinés à des usages commerciaux, réduisent progressivement leurs émissions, de sorte qu’au plus tard en 2040, ils deviennent des véhicules avec des émissions de 0 g de CO2 / km », précise la section 2.

Bien que cela ressemble à un horizon proche, Grande Bretagne a pris les devants et veut interdire la vente de ce type de voiture en 2030. La Suède fixe la même limite, 2030. La Norvège, pour sa part, à la tête de ce changement, a déjà approuvé qu’en 2025 elle mettrait fin à la vente de voitures Moteur à combustion interne.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.