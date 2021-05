Le gouvernement invite EoI au plus tard le 17 juin pour le programme PLI de transformation des aliments Rs 11k-cr

Le programme aiderait à étendre la capacité nationale de transformation des aliments et générerait potentiellement une valeur supplémentaire de Rs 33 500 crore d’aliments transformés.

En publiant des lignes directrices détaillées sur le schéma opérationnel pour son programme d’incitation à la production (PLI), le ministère des industries de transformation des aliments a invité lundi une manifestation d’intérêt au plus tard le 17 juin afin qu’il décolle au plus tôt. Le 31 mars, le Cabinet avait autorisé un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour promouvoir la fabrication d’aliments transformés, avec un coût estimé à 10 900 crores de roupies au Trésor au cours des six prochaines années.

Annonçant la décision du Cabinet, le ministre du Commerce, des Chemins de fer et de l’Alimentation et de la Distribution publique, Piyush Goyal, avait déclaré que le programme de transformation des aliments contribuerait aux efforts du gouvernement pour augmenter les revenus des agriculteurs grâce à une meilleure transformation des produits agricoles et attirer d’énormes investissements étrangers dans le -secteur potentiel.

Selon les directives, les grandes entités de la catégorie I devraient avoir un chiffre d’affaires minimum (tous les produits alimentaires pendant 2019-20) de Rs 500 crore pour les aliments prêts à cuire / prêts à manger (RTC / RTE), Rs 250 crore pour les fruits transformés et légumes, Rs 600 crore pour les produits marins et Rs 150 crore pour le fromage mozzarella pour devenir éligible au programme.

De même, l’investissement minimum pour ces grandes entités a été fixé à Rs 100 crore pour RTC / RTE, Rs 50 crore pour les fruits et légumes transformés, Rs 75 crore pour les produits marins et soit 10 tonnes par jour d’usine ou 23 crore Rs pour la mozzarella. fromage. Dans la catégorie II (PME candidates), les entités enregistrées Udyog Aadhar / Udyami devraient avoir des ventes minimales de 1 crore Rs en 2019-2020 pour chacun des produits innovants / biologiques proposés pour être incités à participer à l’EoI. Seuls les produits biologiques enregistrés par Apeda sont éligibles au programme PLI.

Les principales conditions de demande de subvention PLI pour entreprendre des activités de marque et de marketing à l’étranger incluent uniquement les marques indiennes entièrement fabriquées en Inde. L’image de marque et le marketing sont assurés soit par le demandeur directement, soit par l’intermédiaire de sa filiale ou de toute autre agence.

Les produits PAM / RTC selon les directives comprennent les frites de pommes de terre, les tikki, etc. (croustilles exclues), les sauces de table, les sauces pour pâtes, les sauces de cuisson, les sauces sèches, le ketchup, la moutarde, les sauces aux huîtres, les vinaigrettes, les trempettes et autres sauces et toutes confitures / gelées à base de fruits. La catégorie des fruits et légumes comprend les produits transformés emballés qui sont cuits à la vapeur / bouillis / congelés / séchés / marinés / conservés provisoirement / ou conservés au moyen d’additifs et de conservateurs. Les épices (à la fois mélangées et simples) conditionnées dans des emballages de taille grand public seraient incluses dans le programme.

Le programme aiderait à étendre la capacité nationale de transformation des aliments et à générer potentiellement Rs 33 500 crore supplémentaires d’aliments transformés avec un potentiel de création de 2,5 lakh d’emplois, selon une estimation officielle. Les critères d’éligibilité – en termes d’investissement et de chiffre d’affaires – pour les entreprises à bénéficier des incitations seront décidés ultérieurement en consultation avec l’industrie.

Au total, 13 programmes PLI sont en cours de déploiement, y compris ceux pour les automobiles, les produits pharmaceutiques, le matériel informatique, y compris les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les équipements de télécommunications, les produits blancs, les cellules chimiques et les textiles. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les 13 programmes PLI pourraient conduire à une production manufacturière supplémentaire de 520 milliards de dollars et doubler la main-d’œuvre dans les secteurs concernés au cours des cinq prochaines années. L’idée derrière les programmes PLI est d’inciter les grandes entreprises à se développer pour devenir des «champions mondiaux» grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe.

Les incitations totales dans le cadre des programmes PLI, sont vus à Rs 1,97 lakh crore sur une période de 5 à 6 ans. Cependant, le gouvernement pourrait être un gagnant net, car une augmentation de la fabrication et des ventes nationales pourrait augmenter ses recettes fiscales – non seulement les impôts indirects comme la TPS, mais même les recettes fiscales des sociétés bénéficieront d’un coup de pouce en raison de la rentabilité accrue des entreprises.

