Le gouvernement invoque un pacte à trois pour récupérer les cotisations d’électricité de 3 États

L’installation a été utilisée avec parcimonie jusqu’à présent, car une telle décision met à rude épreuve les relations Centre-État.

Le gouvernement de Narendra Modi fait preuve d’une détermination absolue à discipliner les entités de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) refusant d’honorer leurs obligations de paiement à temps. Au nom des producteurs d’électricité gérés par le Centre tels que NTPC, le ministère de l’Énergie de l’Union a invoqué les accords tripartites rarement utilisés entre lui-même, la Reserve Bank of India (RBI) et les gouvernements des États respectifs, pour récupérer l’électricité due à l’entreprise des gouvernements des États du Karnataka, du Tamil Nadu et du Jharkhand.

Poussé au pied du mur par les longs délais et même les refus de plusieurs discoms de payer les paiements en retard, NTPC a exhorté à plusieurs reprises le Centre à invoquer les TPA.

Conformément aux APT dont la RBI, le gouvernement central (par l’intermédiaire du ministère de l’Énergie de l’Union) et les gouvernements des États/UT concernés sont signataires, la banque centrale est tenue de déduire des montants égaux aux impayés de Discoms envers NTPC des comptes du gouvernement de l’État/UT et le payer directement au producteur d’électricité. La RBI est le dépositaire des comptes, dans lesquels circulent toutes les déconcentrations fiscales du gouvernement central.

À la fin du mois d’août, les impayés totaux du Jharkhand, du Karnataka et du Tamil Nadu s’élevaient respectivement à 3 292 crore de Rs, 5 240 crore de Rs et 21 555 crore de Rs.

Le TPA avec Jharkhand a été invoqué pour recouvrer les retards de paiement – ​​des retards de paiement de 45 jours ou plus – de Rs 1.126 crore. On cherche à récupérer jusqu’à Rs 1 540 crore et Rs 2 458 crore au Karnataka et au Tamil Nadu, respectivement. Autant que Rs 714 crore ont déjà été récupérés du Jharkhand en utilisant le TPA en août.

Pour recouvrer les cotisations impayées, les gencos du CPSE ont récemment émis des avis de réglementation qui les ont aidés à recouvrer certains montants. Comme FE l’avait signalé plus tôt, avait menacé de couper l’approvisionnement de la société de distribution d’électricité de l’Uttar Pradesh si les factures n’étaient pas réglées rapidement. La société avait émis un avis de réglementation similaire au Madhya Pradesh le 1er septembre, après quoi l’État a payé Rs 486 crore. THDC, un autre producteur d’électricité du CPSE, a signifié un avis similaire à Uttar Pradesh discom le 10 août et NEEPCO avait envoyé un avis à Tripura le 10 septembre.

Selon le portail ‘Praapti’ du gouvernement, les impayés totaux des centrales électriques des discoms s’élevaient à Rs 95 000 crore à la fin du mois d’août, et parmi ceux-ci, les impayés aux centrales électriques privées s’élevaient à Rs 49 042 crore, en hausse de 31% sur un an. Au-delà des retards de paiement des producteurs privés, les suppléments pour retard de paiement impayés et les paiements impayés au lieu de divers coûts répercutés approuvés par les régulateurs en vertu de la clause «change-n-law» se sont accumulés jusqu’à un autre crore de Rs 49 000.

