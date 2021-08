Le gouvernement japonais exhorte deux millions de personnes à évacuer au milieu des pluies torrentielles ⋆ .

Près de deux millions de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons au milieu des pluies torrentielles au Japon, selon des informations.

Fukuoka et Hiroshima font partie des préfectures qui ont reçu l’avertissement de pluie le plus élevé du gouvernement, selon la BBC.

Dans la préfecture de Nagasaki, une femme est décédée et son mari et sa fille ont disparu à la suite d’un glissement de terrain, selon le rapport.

Une rivière Muromi débordante est vue à Fukuoka.JIJI PRESS/. via .Une zone urbaine est partiellement submergée par de fortes pluies à Takeo, dans la préfecture de Saga, dans le sud-ouest du Japon. Kyodo News via AP Un équipage d’aviation de prévention des catastrophes de la préfecture de Saga lors d’opérations de sauvetage dans le bassin de la rivière Rokkaku inondé à Takeo City.JIJI PRESS/. via . De fortes pluies devraient continuer à travers le Japon.JIJI PRESS/. via .

Yushi Adachi, de l’agence météorologique nationale, a qualifié la météo de “sans précédent”, selon le rapport. « Il est fort probable qu’une sorte de catastrophe se soit déjà produite », a-t-il déclaré.

Les préfectures occidentales sont les plus touchées jusqu’à présent, mais de fortes pluies sont attendues dans tout le pays, selon le rapport.