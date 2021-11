Le gouvernement laisse 15 000 fonctionnaires de la Justice sans le supplément de salaire promis

14/11/2021 à 09:23 CET

Ana Ayuso

Le Trésor pointe du doigt la Justice et la Justice pointe le Trésor comme responsable du renversement d’un accord qu’il était prêt à signer et qui touche 15 000 fonctionnaires. Depuis plus de sept mois, les syndicats UGT, CCOO, CSIF et STAJ (Union des travailleurs de l’administration de la justice) ont négocié avec le ministère de la branche un complément de salaire pour les agents de l’espace non muté de la Justice avec effets rétroactifs au 1er janvier 2021. Les agents sociaux ont clôturé l’accord le 14 septembre, avec un texte définitif qui a été scellé par « une poignée de main et un engagement verbal » d’établir un date à venir pour la signature officielle de celui-ci, selon Victoria Carrero, Chef de la Justice des Services Publics UGT. Cet engagement a pris une tournure inattendue le 4 novembre, jour où les Budgets généraux de l’État (PGE) ont voté la première procédure parlementaire. Les représentants syndicaux ont été convoqués d’urgence par le ministère de la Justice et ils y ont reçu la nouvelle que le département qui dirige María Jesús Montero avait décidé de bloquer le paiement pour l’année 2021.

Le montant de la ligne budgétaire était à l’origine 31 millions d’euros, qui devaient être répartis entre 15 000 fonctionnaires de justice conformément aux montants que les syndicats avaient convenus avec le ministère de la Justice, et ce dernier à son tour avec le Trésor. Les avocats de l’administration de la Justice percevraient un versement unique avant fin 2021 de 2 340 euros; Les cadres et techniciens de laboratoire de l’Institut national de toxicologie et des sciences judiciaires (INTCF), 2 220 euros; les responsables de processus et les assistants de laboratoire, 1 980 euros, et l’aide juridictionnelle, 1800 euros. Malgré le fait que les réunions avec les syndicats aient pris fin il y a seulement deux mois, le ministère de la Justice allègue que le contexte de reprise après la pandémie « exige que les négociations qui ont commencé avec l’équipe précédente du ministère sont adaptés à la situation actuelle« , il garde donc ouvert la voie du dialogue avec les syndicats, comme ils l’ont transféré à ‘El Periódico de España’.

Cette augmentation a été inscrite dans un mandat de la loi de finances générale de l’État pour l’année 2021 et le gouvernement a assuré qu' »il mettrait des fonds à disposition pour que cet engagement puisse se conformer », indique-t-il. Luis Santamaria, porte-parole du PP à la Commission Justice, qui est l’un des députés qui se réunit actuellement avec les syndicats pour tenter de débloquer la situation. Après le changement de poste de l’Exécutif, Santamaría soulève « des doutes sur la légalité » ayant « violé le droit constitutionnel » à la négociation collective et un « mandat du Parlement ». « Cela affecte la crédibilité du gouvernement », dit-il, et qualifie l’action du ministre de la Justice de « ridicule des plus effrayants ». Carrero ajoute que cette « attaque » a fait exploser « les principes de négociation collective de loyauté et de bonne foi de part et d’autre ». « C’est formidable », déplore le représentant de l’UGT, alors que Luis Calero, responsable de CCOO dans le secteur de la Justice, considère cette action du Gouvernement « un canular aux travailleurs du domaine non transféré de la Justice et aux organisations syndicales, auxquelles on nous a toujours assuré à la table que ce que nous négocions et avançons chaque jour avait l’aval du Trésor ».

De l’UGT, ils indiquent une décision personnelle du ministre des Finances : « Il semble qu’au moment de l’adoption du rapport [que evaluaba el acuerdo de Justicia con los sindicatos] au ministre María Jesús Montero, il pose des problèmes et dit que cela ne peut pas être le cas, qu’un paiement que nous avions rétroactivement de janvier 2021 à novembre ou décembre, c’est-à-dire quand ils allaient le payer, est éliminé car cela ne peut pas être » Le Trésor nie ce point. Des sources du ministère assurent à ‘El Periódico de España’ qu’elles ne sont pas « claires qu’il est vrai que le Trésor a donné le feu vert puis a dit non », et insistent sur le fait que « c’est une question de justice , ce sont eux qui négocient. »

Luis Santamaría a le sentiment que cette décision « peut être liée à l’un des conditions que le l’Union européenne de débloquer des fonds pour l’Espagne. « En tout cas, le changement nuit aux fonctionnaires madrilènes qui siègent dans les organes centraux, tels que la Cour suprême, la Cour nationale, le Bureau du procureur général de l’État et les bureaux des procureurs spéciaux, ainsi que le d’autres des zones non transférées de la justice d’Estrémadure, de Murcie, des îles Baléares, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Ceuta et de Melilla.

Nouvelle offre

Le complément spécifique des communautés autonomes est beaucoup plus élevé et a augmenté, tandis que, pour celles de l’État, rien n’a augmenté depuis 2008. De cette façon, il était prévu que le montant qui allait augmenter soit inclus dans le complément spécifique aux fin 2021 et de ne pas le mélanger à une « rare notion de productivité ou complément temporaire de poste », détaille le responsable de la Justice de l’UGT. Le Trésor ne supprime que le supplément spécifique avec effet rétroactif à 2021, mais l’Exécutif a assuré aux syndicats qu’il y aurait un report de paiement des montants mensuels convenus en trois versements, à 2022, à 2023 et 2024. La rupture du pacte, selon le chef du CCOO de la Justice, marquera les futures négociations « car ce ministère n’est pas digne de confiance« . Victoria Carrero assure que » je ne fais plus confiance » aux » paiements différés « . , réfléchit-il.

Lors de la réunion du 4 novembre, le ministère de la Justice n’a pas donné « aucune sorte d’explication » en raison de la rupture de l’accord en septembre, mais on leur a seulement dit qu’il y avait une nouvelle offre qui « baissait les attentes de ce qui avait été convenu précédemment et qu’elle provenait d’une instruction du ministère des Finances », explique Luis Calero. Cependant, le département de Montero les a informés que, si les syndicats n’acceptaient pas la contre-offre qui leur était présentée, « il n’y aurait aucun type d’augmentation de salaire, maintenant le personnel de l’administration de la justice non transféré dans des conditions discriminatoires vis-à-vis de la justice. administrations. qu’ils sont transférés aux communautés autonomes et facturent des montants qui varient entre 200 et 600 euros de moins par mois ».

« La parole de Llop n’est plus valable »

L’engagement de signer le supplément à l’augmentation des salaires des fonctionnaires de la Justice ne s’est pas concrétisé par une « simple poignée de main », mais plutôt « c’était un accord à part entière, avec un texte définitif », témoigne Luis Calero. « Cela marquera un avant et un après au niveau mondial dans les relations avec les organisations syndicales, pas seulement dans la Justice », prédit Luis Santamaría, ajoutant que cet épisode affectera également les relations de l’opposition avec le département dirigé par l’ancien président de la le Sénat. « Avec les lois qui font référence au service public de la Justice, nous avons bien dialogué et bien compris avec le ministère », mais il précise que depuis que Pilar Llop a prêté serment pour remplacer Juan Carlos Campo, qui est celui qui a initié le négociation, « il n’y a pas de canal de communication« « Il nous semble extrêmement grave que des agents publics paient la somme d’argent au gouvernement », conclut-il.

« Nous ne pouvons prendre en compte aucune offre de négociation, car ils la rompent », explique Calero. Il affirme que Llop a fait sien l’héritage de Campo dans les négociations avec les syndicats, pour lesquels il estime qu’il devrait « recevoir des critiques très virulentes » pour le « manque de courage pour défendre ses travailleurs contre d’autres préoccupations que nous ignorons » et l’appelle à » paraître expliquer pourquoi l’accord est rompu. » a refusé de le faire; Il semblait seulement avoir l’intention, parce qu’on nous l’a dit, de signer l’accord qui a été conclu en septembre une fois qu’il a été consolidé. Cependant, lorsqu’il y a eu des problèmes, ils n’ont pas voulu assister ou donner des explications aux organisations syndicales et, par conséquent, aux travailleurs », dit-il. Pour cette raison, les syndicats ont appelé le 15 novembre une concentration de délégués syndicaux de l’Administration de la Justice, où une déclaration sera remise au Gouvernement et au 20 novembre une manifestation à Madrid On s’attend à ce que les quelque 1 500 travailleurs de la zone non transférée de l’administration de la justice de la capitale y assistent, ainsi que les fonctionnaires qui pourraient voyager en provenance des provinces.

Les syndicats dénoncent que Pilar Llop n’a pas été la seule à ne pas avoir partagé une table avec les syndicats ; Le ministère des Finances ne l’a pas fait non plus, bien que les organisations syndicales l’aient demandé. Victoria Carrero a demandé à deux reprises au Secrétaire général de l’innovation et de la qualité du service public de justice quelqu’un des frais de personnel à rejoindre, car les responsables de ce domaine sont généralement présents lorsqu’un nouveau poste est demandé dans les Budgets. « Il a insisté sur le fait que non, car après les réunions au cours desquelles ils augmentaient les montants mensuels, ils ont parlé avec le Trésor, et le Trésor leur a donné le feu vert pour la prochaine réunion. »