Le gouvernement lance la carte de l’espace aérien de l’Inde ! Savoir comment les opérateurs de drones peuvent vérifier les zones de vol

Une carte de l’espace aérien de l’Inde a été récemment lancée par le ministère de l’Aviation civile pour les opérations de drones. Cela permettra aux opérateurs de drones civils de vérifier les zones d’exclusion aérienne délimitées ou où ils doivent se soumettre à certaines formalités avant de piloter un drone. Cette carte de l’espace aérien de l’Inde a été développée par MapMyIndia et la société de services informatiques Happiest Minds et la carte est publiée sur la plate-forme numérique du ciel de la Direction générale de l’aviation civile (DGCA), selon un rapport d’IE. Vous voulez en savoir plus sur la carte de l’espace aérien de l’Inde ? Voici les éléments clés à savoir sur la carte de l’espace aérien :

Que montre cette carte ?

La carte interactive affiche des zones rouges, jaunes et vertes à travers l’Inde. La zone verte sur la carte est l’espace aérien jusqu’à 400 pieds qui n’a pas été qualifié de zone rouge ou de zone jaune, et jusqu’à 200 pieds au-dessus de la zone située entre 8 km et 12 km du périmètre de l’aéroport. La zone jaune sur la carte est l’espace aérien jusqu’à 400 pieds dans une zone verte désignée, et au-dessus de 200 pieds dans la zone située entre 8 km – 12 km du périmètre de l’aéroport opérationnel, et au-dessus du sol dans la zone située entre 5 km – A 8 km du périmètre d’un aéroport. La zone jaune a été réduite de 45 kilomètres plus tôt à 12 kilomètres du périmètre de l’aéroport. La zone rouge sur la carte est la «zone sans drones» dans laquelle les drones ne peuvent être utilisés qu’après avoir obtenu l’autorisation du Centre.

Quelles sont les règles pour chacune de ces zones colorées ?

Dans les zones vertes, aucune autorisation n’est nécessaire pour faire voler des drones d’un poids total allant jusqu’à 500 kg, tandis que dans les zones jaunes, les opérations de drones nécessitent l’autorisation des autorités de contrôle du trafic aérien concernées, qui peuvent être soit l’Autorité des aéroports de l’Inde ( AAI), l’Indian Air Force (IAF), la marine indienne, Hindustan Aeronautics Limited, etc. selon le cas.

Comment consulter la carte de l’espace aérien de l’Inde ?

La carte de l’espace aérien de l’Inde est disponible sur la plate-forme numérique du ciel de la DGCA (https://digitalsky.dgca.gov.in/home) et le Centre a déclaré qu’elle peut être modifiée et mise à jour par des entités autorisées de temps à autre. De plus, toute personne envisageant de piloter un drone doit obligatoirement vérifier la dernière carte de l’espace aérien pour tout changement dans les limites de la zone, a déclaré le gouvernement.

