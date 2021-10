Le gouvernement lance la troisième tranche d’enchères commerciales de charbon avec 88 mines

Sur les 3,4 millions de lakh de tonnes de réserves de charbon totales du pays, les entreprises du secteur public possèdent actuellement des blocs avec des réserves combinées de près de 2 lakh MT.

Le ministère du charbon de l’Union a lancé mardi la troisième tranche des enchères de charbon commercial, offrant 88 mines avec des réserves géologiques de 55 milliards de tonnes et une capacité nominale annuelle maximale de 282 millions de tonnes. Pas moins de 48 mines de charbon de la liste sont des mines « roll over » qui n’ont pas pu trouver d’enchérisseurs lors des deux précédentes séries d’enchères. Pas moins de 57 de ces mines sont des mines entièrement explorées et les autres sont partiellement explorées. Les mines sont réparties dans le Jharkhand, le Chhattisgarh, l’Odisha, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Bengale occidental, l’Andhra Pradesh, le Telangana, l’Arunachal Pradesh et l’Assam.

La vente aux enchères est lancée à un moment où la pénurie de charbon a entraîné des pénuries d’électricité dans plusieurs États, soulignant l’importance de la source de carburant très contaminée abondamment disponible dans le pays. Réitérant que le charbon continuera à jouer un rôle majeur dans le bouquet énergétique du pays au cours des 35 à 40 prochaines années, le ministre du charbon de l’Union, Pralhad Joshi, a déclaré que l’Inde est actuellement l’une des plus faibles en termes de consommation d’électricité par habitant par rapport aux pays développés. pays, et la demande d’électricité ici devrait doubler d’ici 2040.

Le gouvernement avait offert 67 blocs dans le cadre du deuxième tour d’enchères en août pour l’exploitation minière commerciale, parmi lesquels seulement huit mines pouvaient être mises aux enchères finales. Lors de la première ronde d’enchères dans le cadre de la politique commerciale d’extraction du charbon, qui s’est tenue en novembre de l’année dernière, jusqu’à 19 mines sur les 38 proposées ont pu être mises aux enchères. Actuellement, le gouvernement travaille également sur le deuxième tour d’appel d’offres pour 11 mines de charbon qui n’avaient reçu qu’une seule offre dans la deuxième tranche d’enchères. Une « deuxième tentative » similaire a été menée après la première tranche d’enchères en 2020, et quatre mines de charbon qui avaient obtenu des offres uniques au premier tour ont été remises aux enchères. Parmi ceux-ci, seul le bloc Kuraloi Nord pourrait être mis aux enchères en juin de cette année, Vedanta étant l’adjudicataire.

Ces actifs houillers, sans restriction d’utilisation finale, sont mis aux enchères via le nouveau modèle de partage des revenus déterminé par le marché qui a remplacé le régime de redevance fixe/tonne qui avait auparavant exclu les investisseurs privés. Sur les 3,4 millions de lakh de tonnes de réserves de charbon totales du pays, les entreprises du secteur public possèdent actuellement des blocs avec des réserves combinées de près de 2 lakh MT.