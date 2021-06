Le gouvernement lance les achats de l’exercice 22 auprès des MPE avec des achats supérieurs à 25 % de son objectif annuel

Le mois dernier, le gouvernement avait annoncé un portail dédié, à compter du 1er juillet 2021, permettant aux vendeurs de déposer des réclamations pour violation présumée de l’ordonnance sur les marchés publics (Préférence à faire en Inde), 2017.

Les entreprises du secteur public central (CPSE) de tous les ministères ont lancé l’exercice 22 de l’achat de biens auprès des micro et petites entreprises (MPE) avec une part cumulée de 27,65 % (pour avril, mai et la première semaine de juin) dans leur achat global. L’objectif d’approvisionnement annuel pour les acheteurs publics des MPE est de 25 pour cent de leur achat total. L’approvisionnement ciblé comprenait un objectif de 4 % pour les MPE appartenant à des entrepreneurs SC/ST et un objectif de 3 % pour les MPE appartenant à des femmes. Selon les données du portail de surveillance de la politique des marchés publics du ministère des MPME, MSME Sambandh, 35 CPSE ont passé des marchés d’une valeur de 2 884 crores de roupies au 6 juin 2021, dont 797,65 crores de roupies (27,65 %) ont été passés auprès de 2 052 MSE. La part des achats des MPE pour l’exercice 21 et l’exercice 20 était respectivement de 31 pour cent et 30 pour cent.

Les ministères ayant les achats les plus élevés auprès des MPE, quel que soit leur objectif annuel global, étaient le ministère du Pétrole et du Gaz naturel (Rs 382 crore), le ministère de l’Énergie (Rs 148 crore), le ministère des Mines (Rs 78 crore), le ministère des Industries lourdes. et les entreprises publiques (Rs 77 crore), et le ministère de l’Acier (Rs 65 crore), etc., ont montré les données. Jusqu’à présent, les achats auprès de MPE SC/ST valaient 27,95 crores de roupies (0,97 % des 4 % ciblés) auprès de 45 entreprises et 65,56 crores de Rs (2,27 % des 3 % ciblés) auprès de 113 MPE appartenant à des femmes. En fait, les données du portail de suivi à partir de l’exercice 2018 ont montré que les achats auprès des SCT/ST et des femmes MPE sont restés en deçà de leurs objectifs jusqu’à présent.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Il est important de noter que les achats des MPE au cours de l’exercice 21 ont connu une baisse marginale pour la deuxième année consécutive à 39 538 crores de Rs contre 39 632 crores de Rs au cours de l’exercice 20 et 40 399 crores de Rs au cours de l’exercice 19, Financial Express Online avait rapporté le mois dernier. Malgré cela, l’approvisionnement depuis les trois derniers exercices (FY19-21) a dépassé l’objectif annuel de 25 pour cent — 26 pour cent pour l’exercice 19, 30 pour cent pour l’exercice 20 et 32 ​​pour cent pour l’exercice 21.

Le gouvernement avait annoncé le mois dernier un portail dédié, à compter du 1er juillet 2021, permettant aux vendeurs de déposer des réclamations pour violation présumée de l’ordonnance sur les marchés publics (Préférence à faire en Inde), 2017. Le portail du ministère de la Promotion de l’industrie et de l’intérieur Commerce (DPIIT) transmettra les griefs des fournisseurs et des soumissionnaires aux entités adjudicatrices concernées, y compris les ministères et départements, “en temps réel pour examen, mesures correctives nécessaires et commentaires, le cas échéant”, avait déclaré le DPIIT dans un mémorandum du bureau.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.