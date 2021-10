Le gouvernement lance un appel à candidatures pour le poste de président de Sebi à la place d’Ajay Tyagi

Dans un avis public daté du 28 octobre, le ministère a invité les candidatures des candidats éligibles au poste de président du Sebi pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à 65 ans, selon la première éventualité.

Le ministère des Finances a lancé un appel à candidatures pour nommer le prochain président du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour succéder à Ajay Tyagi, dont le mandat de cinq ans s’achève en février. Tyagi, un officier de l’IAS du lot de 1984 du cadre de l’Himachal Pradesh, a été nommé président de Sebi le 1er mars 2017, pour une période de trois ans. Par la suite, il a bénéficié d’une prolongation de six mois et plus tard en août 2020, son mandat a été prolongé de 18 mois.

Dans un avis public daté du 28 octobre, le ministère a invité les candidatures des candidats éligibles au poste de président du Sebi pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à 65 ans, selon la première éventualité.

Les candidatures des candidats éligibles dans les formulaires prescrits ainsi que des copies certifiées conformes des documents requis peuvent être transmises, par un canal approprié (le cas échéant) au plus tard le 6 décembre 2021, selon un avis public publié par le département des affaires économiques du ministère des Finances.

« Les candidatures incomplètes et les candidatures reçues après la dernière date ne seront pas prises en compte », a-t-il déclaré.

Dans le passé, le gouvernement a accordé une prolongation de trois ans à UK Sinha, faisant de lui le deuxième chef de Sebi le plus ancien après DR Mehta.

Dans le cas de Tyagi, le gouvernement a émis deux avis de nomination. Selon la première notification publiée le 10 février 2017, Tyagi, alors secrétaire supplémentaire (investissement) au Département des affaires économiques, a été nommé président de Sebi pour une période n’excédant pas cinq ans ou jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à nouvel ordre. , selon la première éventualité. Par la suite, une autre notification a ramené sa nomination à une période initiale de trois ans.

Conformément à la procédure de nomination des régulateurs, les candidats seront présélectionnés par le Comité de recherche des nominations réglementaires dans le secteur financier (FSRASC) dirigé par le secrétaire du Cabinet.

Les candidats présélectionnés sont interviewés par le jury composé du secrétaire aux affaires économiques et de trois membres externes ayant une connaissance du domaine. Sur la base de l’interaction, le FSRASC recommande le nom au Comité des nominations du Cabinet dirigé par le Premier ministre Narendra Modi pour approbation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.