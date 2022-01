Le gouvernement lance un appel d’offres pour cinq nouveaux domaines CGD

Selon l’avis public publié vendredi, deux AG se trouvent à Chhattisgarh, une au Bengale occidental et en Uttar Pradesh et une AG partagée entre le Bihar et le Jharkhand.

Le Conseil de Régulation du Pétrole et du Gaz Naturel (PNGRB) a lancé un appel d’offres pour cinq nouvelles zones géographiques (GA) pour la deuxième tranche du 11ème appel d’offres pour la distribution de gaz de ville (CGD).

Selon l’avis public publié vendredi, deux AG se trouvent à Chhattisgarh, une au Bengale occidental et en Uttar Pradesh et une AG partagée entre le Bihar et le Jharkhand. Ce dernier appel d’enchères fait suite à la réception par le gouvernement de plus de 430 offres contre 61 GA en décembre 2021 dans la première tranche du 11e tour d’enchères CGD, où 65 GA répartis sur 215 districts dans 19 États et un territoire de l’Union ont été proposés. La date limite de réception des offres dans le cadre de la dernière enchère a été fixée au 6 avril.

À l’heure actuelle, il existe 228 AG autorisées par PNGRB dans 27 États et UT couvrant environ 70 % de la population du pays. Après le 11e tour, les réseaux CGD devraient atteindre plus de 90 % de la population. La part actuelle du gaz dans le panier énergétique du pays est supérieure à 6 % et l’objectif est de la porter à 15 % d’ici 2030. CGD utilise 22 % du gaz naturel du pays et est le deuxième consommateur de gaz. catégorie suivie de l’engrais.

Le secteur CGD reçoit du gaz domestique moins cher dans le cadre d’un mécanisme de prix administrés pour les catégories de gaz naturel canalisé (PNG) domestique et de gaz naturel comprimé (GNC). Cependant, le gaz naturel liquéfié doit être acheté à l’extérieur pour répondre à la demande industrielle et commerciale de la PNG. Le segment CNG représente environ 40 % de la consommation en CGD. À la fin de novembre 2021, il y avait 83,7 lakh de connexions nationales PNG et 3 532 stations CNG à travers le pays.

