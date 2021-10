Le gouvernement lance un programme PLI pour la fabrication de télécommunications

L’exercice 2019-20 sera considéré comme l’année de base pour le calcul des ventes supplémentaires cumulées de produits manufacturés hors taxes.

Le gouvernement a lancé jeudi le programme d’incitation à la production (PLI) pour la fabrication de télécommunications, dans le cadre duquel 31 entreprises mondiales et locales entreprendront une production incrémentielle d’une valeur de 1,82 lakh crore Rs sur cinq ans.

L’objectif du programme PLI est de stimuler la fabrication nationale dans les produits de télécommunications et de réseautage en incitant les investissements et le chiffre d’affaires supplémentaires avec une dépense totale de Rs 12,195 crore. Le programme est effectif à partir du 1er avril 2021. Les investissements réalisés par les candidats retenus en Inde à partir du 1er avril 2021 et jusqu’à l’exercice 2024-25 seront éligibles, sous réserve de seuils annuels progressifs éligibles. Le soutien au titre du régime est fourni pour une période de cinq ans, c’est-à-dire de l’exercice 2021-2022 à l’exercice 2025-2026.

Les entreprises notables sélectionnées dans le cadre du programme incluent Flextronics, Foxconn, Jabil, Nokia, Rising Star, Dixon Technologies, VVDN Technologies, Tejas Networks, HFCL, ITI, Coral Telecom et Lekha Wireless, entre autres. Au total, un total de 31 entreprises, comprenant 16 MPME et 15 non-MPME (8 entreprises nationales et 7 entreprises mondiales) ont été sélectionnées.

Le programme a été lancé par Devusinh Chauhan, ministre d’État aux Communications.

S’exprimant à cette occasion, a-t-il déclaré, le projet a été lancé pour réaliser la vision du Premier ministre d’Atmanirbhar Bharat. Cela contribuera à réduire la dépendance de l’Inde vis-à-vis d’autres pays pour l’importation de produits de télécommunications et de réseaux. Il a appelé les leaders de l’industrie à se concentrer sur la fabrication de produits de haute qualité et a exprimé leur engagement à fournir des incitations et un soutien pour promouvoir une fabrication de classe mondiale dans le pays.

Conformément aux engagements pris par les candidats, ces 31 candidats devraient investir 3 345 crores de roupies au cours des quatre prochaines années et générer des emplois supplémentaires de plus de 40 000 personnes. On s’attend à ce qu’une production supplémentaire d’environ Rs 1,82 lakh crore se produise au cours de la période du programme. Le programme devrait stimuler la recherche et le développement nationaux de nouveaux produits sur lesquels 15 % de l’investissement engagé pourraient être investis.

Le programme offre des incitations comprises entre 4 % et 7 % pour différentes catégories et tenures. Pour les MPME, une incitation plus élevée de 1% est proposée en année 1, année 2 et année 3.

L’exercice 2019-20 sera considéré comme l’année de base pour le calcul des ventes supplémentaires cumulées de produits manufacturés hors taxes.

Le seuil d’investissement minimum pour les MPME a été maintenu à Rs 10 crore et pour les autres à Rs 100 crore.

Les équipements de télécommunications qui seraient couverts par le régime comprennent les équipements de transmission de base, le réseau d’accès radio 4G/5G et les équipements sans fil de nouvelle génération, les équipements d’accès et de locaux client (CPE), les dispositifs d’accès à l’Internet des objets (IoT), d’autres équipements sans fil et les équipements d’entreprise. équipements tels que commutateurs, routeurs, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.