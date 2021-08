Le gouvernement lance un projet de règles d’accès ouvert à l’énergie verte

Le projet de règles, pour la première fois, indique également que les obligations d’achat d’énergie renouvelable (RPO) d’un utilisateur industriel peuvent également être satisfaites grâce à l’hydrogène vert.

Pour augmenter l’utilisation des énergies renouvelables, le ministère de l’Énergie de l’Union a diffusé le « projet de règles sur l’électricité (promouvoir les énergies renouvelables grâce à l’accès ouvert à l’énergie verte), 2021 ». Le projet propose qu’il n’y ait pas de limite de capacité pour les industries et les gros consommateurs d’électricité pour la mise en place d’unités de production d’énergie solaire pour l’autoconsommation.

Les règles proposées stipulent également que les régulateurs de l’électricité des États devront élaborer un mécanisme permettant aux consommateurs souhaitant s’approvisionner en énergie verte via la voie d’accès ouvert, et toutes ces demandes d’accès ouvert à l’énergie verte devront être approuvées dans les 15 jours.

Les règles sont considérées comme standardisant les réglementations en matière de libre accès dans tout le pays, car différents États ont actuellement des normes différentes à ce sujet. Comme l’a récemment déclaré le ministre de l’Énergie RK Singh, pour permettre aux industries de s’approvisionner plus facilement en électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (ER), le Centre envisage de proposer une politique de mécanisme tarifaire vert pour permettre aux dcoms de fournir de l’électricité provenant uniquement des sources d’énergies renouvelables aux utilisateurs intéressés, et prélève également des tarifs distincts sur ces consommateurs. Le projet de règles est également considéré comme un pas dans cette direction. Les parties prenantes doivent soumettre leurs commentaires sur le projet de règles dans les 30 jours.

Le projet de règles, pour la première fois, indique également que les obligations d’achat d’énergie renouvelable (RPO) d’un utilisateur industriel peuvent également être satisfaites grâce à l’hydrogène vert. L’hydrogène produit à l’aide d’électrolyseurs à partir d’électricité produite à partir de sources renouvelables telles que les centrales solaires et éoliennes est appelé hydrogène vert. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le 15 août la Mission nationale de l’hydrogène.

Le pays consomme actuellement environ 6 millions de tonnes d’hydrogène par an et le gouvernement cherche des moyens d’augmenter la pénétration de l’hydrogène vert domestique dans les industries qui importent autrement du gaz naturel et de l’ammoniac pour produire de l’hydrogène. Comme FE l’a signalé plus tôt, le ministère des énergies nouvelles et renouvelables a déjà diffusé le projet de document « Mission nationale pour l’énergie de l’hydrogène » pour consultation interministérielle, visant à créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et à réduire les coûts de production d’hydrogène.

