Le gouvernement lance une enquête sur les travailleurs domestiques

Le gouvernement a lancé lundi une enquête pan-indienne pour identifier, compter et comprendre les caractéristiques socio-économiques des travailleurs domestiques qui rendent des services dans les ménages privés en tant que femmes de ménage, cuisiniers, baby-sitters, gardiens, tuteurs et gardiens, entre autres, et leurs employeurs.

Le résultat de l’enquête, qui devrait être publié d’ici septembre de l’année prochaine, aidera le gouvernement à définir des politiques fondées sur des données factuelles. L’enquête, la première du genre, couvrira 1,5 lakh de ménages dans 742 districts du pays. Elle sera menée par le Bureau du travail.

Toute personne engagée par un ménage est classée comme travailleur domestique si la fréquence des visites du travailleur au ménage est d’au moins quatre jours au cours des 30 derniers jours et que les biens et/ou services produits par le travailleur sont consommés par les membres du ménage contre paiement en espèces ou en nature, selon le manuel d’instructions de l’enquête.

L’enquête estimera le nombre ou la proportion de travailleurs domestiques dans les principaux États et dans toute l’Inde, séparément pour l’éclatement rural et urbain dans la mesure du possible, et la répartition en pourcentage de ces travailleurs domestiques, des ménages qui les emploient et des ménages de la population active. les travailleurs domestiques par d’importantes caractéristiques sociodémographiques clés.

Signalant le travail sur le terrain pour l’enquête, le ministre du Travail Bhupender Yadav a déclaré: «C’est pour la première fois en Inde indépendante qu’une telle enquête à l’échelle nationale est menée et cela montre l’engagement du gouvernement à avoir une base factuelle et fondée sur des données. politique qui aidera à fournir des services ciblés et sur le dernier kilomètre.

Le ministre a déclaré que l’urbanisation rapide due à l’expansion entraînerait une migration des travailleurs et une augmentation du nombre de travailleurs domestiques.

Les travailleurs domestiques constituent une part importante de l’emploi total dans le secteur informel. Cependant, il y a une pénurie de données sur l’ampleur et les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. L’enquête vise à disposer de données chronologiques sur les travailleurs domestiques.

Le secrétaire au Travail Sunil Barthwal a déclaré que selon les dernières données sur le portail e-Shram, environ 8,8% des 8,56 crores de travailleurs du secteur informel enregistrés appartiennent à la catégorie des travailleurs domestiques. L’Inde compte environ 38 crore de travailleurs dans le secteur informel.

Au taux actuel d’inscription sur le portail e-shram, il y aurait 3 à 3,5 millions de travailleurs domestiques dans le pays. Les travailleurs domestiques sont la troisième catégorie de travailleurs après l’agriculture.