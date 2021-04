Le gouvernement lancera un appel d’offres pour le PLI solaire dans deux semaines

Le silicium polycristallin, les plaquettes et les cellules sont les éléments de base de la fabrication de modules solaires, et la minuscule base de fabrication de ces produits entraîne une dépendance continue vis-à-vis des importations.

Le gouvernement devrait lancer un appel d’offres pour le programme d’incitation à la production (PLI) pour la fabrication de modules solaires dans les deux prochaines semaines et les bénéficiaires seront identifiés en juillet, a déclaré un haut responsable du gouvernement. Pour réduire la dépendance des importations du pays, le cabinet de l’Union a approuvé mercredi le programme PLI solaire de 4500 crores, qui devrait stimuler la capacité de fabrication nationale.

S’exprimant lors d’une session sur la fabrication nationale lors d’un sommet en ligne organisé par Mercom India, Amitesh Kumar Sinha, co-secrétaire au ministère de l’Union des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), a déclaré jeudi que les bénéficiaires du programme PLI seront sélectionnés par voie de concours. l’appel d’offres et l’évaluation des offres se feront sur la base de la capacité de fabrication proposée par les entreprises et de l’étendue des produits élémentaires nécessaires à la fabrication des panneaux solaires qu’elles promettent de fabriquer dans le pays.

Le silicium polycristallin, les plaquettes et les cellules sont les éléments de base de la fabrication de modules solaires, et la minuscule base de fabrication de ces produits entraîne une dépendance continue vis-à-vis des importations. Une entreprise qui cherche à mettre en place des capacités de fabrication de polysilicium, de plaquettes, de cellules et de modules solaires sera prioritaire pour recevoir le PLI, a ajouté Sinha. À ce jour, les 3 giga-watts (GW) des unités de fabrication de cellules et les 14 GW des fabricants de modules solaires nationaux doivent importer la plupart de leurs composants de l’extérieur.

Les entreprises souhaitant construire des unités de fabrication de silicium polycristallin pour modules disposeront de trois ans pour mettre en service leurs usines, tandis que les unités de plaquettes à modules et les usines de cellules à modules auront respectivement deux ans et un an et demi. Il y aura des pénalités pour les retards de mise en service par rapport aux délais prévus en raison de la baisse des reçus PLI. Le PLI sera donné annuellement pendant cinq ans à compter de la date de mise en service. Les fabricants étrangers sont invités à postuler au programme PLI et à créer des usines de manière indépendante ou par le biais de coentreprises et de consortiums. Les investissements de pays comme la Chine qui partagent la frontière avec l’Inde nécessiteront des approbations supplémentaires et le MNRE les soutiendra dans le processus, a déclaré Sinha.

«Bien que la fourchette d’incitation exacte n’ait pas encore été publiée par le gouvernement, les estimations suggèrent que des incitations allant de 2,25% à 3,75% des ventes supplémentaires de produits manufacturés pourraient être autorisées pendant les cinq prochaines années pour les candidats sélectionnés», a déclaré Saurabh Agarwal, impôt a déclaré un partenaire d’EY en Inde.

Des paramètres d’efficacité seront fixés par le gouvernement et les entreprises produisant des produits plus efficaces seront éligibles à un PLI plus élevé. Environ 50% de la capacité de fabrication solaire du pays reste actuellement inutilisée, les développeurs ayant préféré importer des équipements moins chers, principalement de Chine, pour construire des centrales solaires. Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25% sur les importations solaires en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, prolongé jusqu’en juillet 2021, à un taux de 15%. Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules entraîneront un droit de douane de base de 40% et 25%, respectivement.

