Le gouvernement lève Rs 4,000 CR via la vente de la participation de SUUTI dans Axis Bank

Au deuxième jour, la partie vente au détail de l’Axis Bank OFS n’a réussi à recueillir que 28,5% d’abonnement.

Démarrage du désinvestissement au cours de l’exercice 22, le Centre a levé jeudi environ 4 000 crores de Rs en vendant 1,95% de l’engagement spécifié de l’Unité Trust of India ou de la participation de SUUTI dans Axis Bank. Avant l’OFS, SUUTI détenait 3,45% dans Axis Bank.

SUUTI avait proposé de vendre jusqu’à 3,6 crores d’actions, représentant 1,21% du capital social libéré d’Axis Bank. Il avait également conservé l’option de vendre 2,2 crore supplémentaires ou 0,74% du capital social. Le prix plancher pour Axis Bank OFS a été fixé à Rs 680 / action. L’OFS a été ouvert le 19 mai pour le non-commerce de détail et le 20 mai pour le commerce de détail et le non-commerce de détail.

«Emission souscrite plus de 4 fois la taille de base à un prix de compensation supérieur au prix plancher par des investisseurs non particuliers. SUUTI a décidé d’exercer l’option de la chaussure verte », avait tweeté mercredi le secrétaire du département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) Tuhin Kanta Pandey, mercredi après le jour 1 de l’OFS.

Au deuxième jour, la partie vente au détail de l’Axis Bank OFS n’a réussi à recueillir que 28,5% d’abonnement. Par rapport à 58,07 actions lakh réservées aux investisseurs particuliers, des offres n’ont été reçues que pour 16,6 actions lakh, selon les données fournies par les bourses.

La partie non souscrite de l’OFS sera attribuée à des investisseurs non particuliers. Un prix de compensation de Rs 701,55 a été fixé pour les offres de détail et non de détail des actions d’Axis Bank. Les actions d’Axis Bank ont ​​clôturé à Rs 705,9 sur l’ESB jeudi, en baisse de 1,51% par rapport au cours de clôture de la veille.

Le démarrage de l’ambitieux programme de désinvestissement de Rs 1,75 lakh-crore du Centre pour l’exercice 22 a été retardé en raison de la deuxième vague de Covid-19.

