Le gouvernement maintient le prix intérieur du gaz naturel inchangé à 1,79 $ / mmBtu

Le gouvernement de l’Union a maintenu le prix du gaz domestique inchangé à 1,79 $ par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu), car une production plus élevée dans un contexte de baisse de la demande continue de maintenir les prix mondiaux du gaz supprimés. Le prix plafond du gaz à produire à partir de champs difficiles – dont les prix et la liberté de commercialisation sont plus élevés – a cependant été réduit de 10,8% à 3,62 $ / mmBtu. Les nouveaux prix seront en vigueur pendant six mois à compter du 1er avril.

Le Centre avait réduit de 25,1% le prix du gaz domestique au niveau le plus bas de tous les temps en septembre 2020. Le prix du gaz domestique est lié au prix moyen pondéré de quatre indices de référence mondiaux (États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Russie). Les prix au comptant du GNL américain ont augmenté de 2,4% au cours des six derniers mois pour atteindre 2,5 $ / mmBtu.

«En fonction de la localisation du gisement de gaz, le coût de production pour les acteurs en amont peut varier et donc une baisse des prix du gaz naturel freinerait leurs profits ou même entraînerait des pertes si le coût de production est supérieur au coût de réalisation», Les analystes de Care Ratings ont déclaré tout en commentant l’impact des derniers prix de l’essence. Le coût moyen de production de gaz de la société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) – qui produit environ 80% du gaz naturel domestique – est de 3,7 $ / mmBtu. ONGC avait indiqué plus tôt qu’elle pourrait faire face à une perte d’environ 7 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21 de ses activités gazières. Plus de 95% du gaz actuellement produit par ONGC est vendu à des tarifs déterminés par le gouvernement. Les analystes de HSBC Securities avaient souligné qu’une variation de 1 $ / mmBtu du prix du gaz pourrait avoir un impact de 20% sur les bénéfices de la société pour l’exercice 22.

«L’Inde doit s’orienter vers un mécanisme de tarification déterminé par le marché pour encourager la production nationale de gaz», a déclaré Debasish Mishra, leader des ressources énergétiques chez Deloitte India à FE. Le pays a pour objectif de porter la part du gaz naturel dans son mix énergétique à 15% d’ici 2030 contre le niveau actuel d’environ 6%. La baisse des prix du gaz naturel sera positive pour les entreprises d’engrais et de distribution de gaz de ville (CGD). La production indigène de gaz naturel ne répond qu’à environ 51% des besoins du pays. La demande de gaz naturel sur le marché intérieur est traditionnellement dépendante des industries des engrais (28%), de l’électricité (23%), des entités CGD (16%), des raffineries (12%) et des industries pétrochimiques (8%).

La production nationale de gaz a chuté de 2,8% en glissement annuel à 31 168,4 mmscm en FY20, inversant la tendance de croissance enregistrée depuis FY18 au milieu du vieillissement des champs existants et de la réponse modérée de l’industrie à entreprendre de nouveaux projets.

La production a cependant montré des signes récents de reprise avec le démarrage de la production de Reliance Industries et du champ en eau ultra-profonde de BP dans le bloc KG D6 sur la côte est de l’Inde.

