Le gouvernement Mamata au Centre en 2024, TMC entre en politique nationale : Madan Mitra

Shahid Diwas : Le leader du TMC a déclaré que le slogan cette fois sera « Modi Bharat Choro ».

Shahid Diwas : Plus de deux mois après avoir enregistré une majorité écrasante au Bengale occidental contre le BJP, le Congrès de Trinamool a maintenant présenté un plan national pour défier la NDA en 2024. Le chef de TMC et ancien ministre des Sports et des Transports du Bengale occidental, Madan Mitra, a déclaré que le 21 juillet marquera l’entrée du TMC dans la politique nationale.

« TMC va entrer dans la politique nationale par le biais de programmes virtuels le 21 juillet. Des écrans géants apparaîtront à Tripura, Assam, Odisha, Bihar, Punjab, Uttar Pradesh et Delhi le 21 juillet. En 2024, il y aura un Mamata Banerjee dirigé gouvernement à Delhi », a déclaré Mitra.

Il a déclaré que l’Uttar Pradesh est un facteur décisif dans les élections générales de 2024 et que le BJP va perdre dans les sondages de l’Assemblée UP 2022.

Notamment, le TMC a choisi le 21 juillet pour son entrée nationale car il est observé sous le nom de Shahid Diwas au Bengale. Le ministre en chef Mamata Banerjee abordera le programme virtuel sur Shahid Diwas. La journée marque le meurtre de 13 militants du Congrès de la jeunesse lors d’un tir de police en 1993. Le rassemblement a été organisé sous la direction de Banerjee, qui faisait alors partie du Congrès. Cette fois, l’observation de Shahid Diwas servira à deux fins pour Banerjee – premièrement, elle permettra au TMC d’obtenir une partie des votes du Congrès en sa faveur et deuxièmement, la mise en place d’une plate-forme pour les débuts nationaux du TMC.

Mitra, un législateur de Kamarhati, a déclaré que l’événement principal aura lieu au Constitution Club de Delhi où Mamata Banerjee s’adressera virtuellement au rassemblement de Kolkata. Mitra a déclaré que les gens en dehors du Bengale ont commencé à considérer Banerjee comme le seul concurrent du BJP.

Notamment, l’entrée nationale du TMC peut être attribuée à une remarque faite par le Premier ministre Narendra Modi lors des élections au Bengale occidental, où il a affirmé que Banerjee cherchait un deuxième siège sûr après avoir senti la défaite à Nandigram. La remarque n’allait pas bien avec le TMC et il avait dit que Modi serait défié à Varanasi.

«Didi gagne Nandigram. La question de son combat depuis un autre siège ne se pose pas. @narendramodi Ji, retirez-vous de vos efforts pour tromper les gens avant qu’ils ne voient vos mensonges avec la fin de la nomination dans WB. Cherchez un siège plus sûr en 2024, car vous serez défié à Varanasi », lit-on dans le tweet de l’AITMC daté du 1er avril.

Depuis les élections au Bengale, Banerjee soulève des questions liées à la politique nationale. Qu’il s’agisse de la vaccination gratuite pour tous pour l’approvisionnement en oxygène ou de la prétendue mauvaise gestion du COVID-19 par le Centre et des protestations contre les lois agricoles, Mamata Banerjee n’a pas cédé dans son attaque contre le gouvernement Modi.

Récemment, une réunion de tous les partis d’opposition à l’exception du Congrès s’est tenue à la résidence de Sharad Pawar à Delhi. La réunion a été convoquée par le chef de TMC Yashwant Sinha sous la bannière de Rashtra Manch. La déclaration de Mamata sur l’entrée du TMC dans la politique nationale est également considérée comme le message de l’opposition au Congrès qu’il n’est pas disposé à se battre contre Modi sous la direction du grand vieux parti.

