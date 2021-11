Le gouvernement met à jour la liste des fabricants de modules solaires approuvés

Conformément aux récentes annonces de la COP26, le pays s’est fixé pour objectif d’installer 500 gigawatts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, dont une grande partie proviendra de centrales solaires.

Le ministère de l’Union des énergies nouvelles et renouvelables a mis à jour la liste des modules solaires approuvés et des fabricants nationaux (ALMM) pour inclure 1 767 mégawatts (MW) supplémentaires de capacité de module. Le gouvernement avait précédemment exigé que tous les projets solaires soumissionnant après le 10 avril dans le cadre des programmes du gouvernement central devront utiliser des équipements d’entités répertoriées par ALMM. La liste ne comprend actuellement que les fabricants de modules ayant une base de fabrication dans le pays. Avec le dernier ajout, la capacité totale de fabrication de modules ALMM s’élève actuellement à 10 819 MW.

Les entreprises qui ont été incluses dans la dernière mise à jour comprennent Novasys Greenergy (100 MW), Pahal Solar (100 MW), Pixon Green Energy (355 MW) et Alpex Solar (240 MW). La capacité de 972 MW de l’unité de fabrication de modules récemment inaugurée de Vikram Solar à Chennai a également été incluse dans ALMM. L’objectif d’ALMM est de promouvoir la fabrication nationale et de réduire la dépendance à l’égard des importations.

La première liste ALMM, publiée en mars, comprenait des acteurs majeurs tels que Waaree (2 000 MW), Mundra Solar d’Adani (1 100 MW), l’unité West Bengal de Vikram Solar (1 050 MW), RenewSys India (750 MW), Emmvee Photovoltaic (500 MW ), Goldi Solar (500 MW), Premier Energies (482 MW) et Tata Power Solar (300 MW). La liste a été mise à jour en août pour recruter Jakson Engineers (80 MW), Patanjali Renewable Energy (70 MW) et Central Electronics (35 MW), et dans la mise à jour ultérieure en septembre, des modules d’autres acteurs dont Gautam Solar (110 MW), Insolation Energy (100 MW) et Pennar Industries (75 MW) ont également été ajoutées.

Conformément aux récentes annonces de la COP26, le pays s’est fixé pour objectif d’installer 500 gigawatts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, dont une grande partie proviendra de centrales solaires. La capacité d’énergie renouvelable actuellement installée dans le pays est de 103 GW, dont 48 GW sont solaires. 50 GW supplémentaires de projets d’énergie renouvelable sont en cours de mise en œuvre et 32 ​​GW sont à divers stades d’appel d’offres. Sur la base de l’analyse de la Central Electricity Authority, environ 25 GW de capacité solaire annuelle supplémentaire sont nécessaires jusqu’en 2030 pour atteindre le mix énergétique optimal de 280 GW de capacité solaire installée d’ici FY30.

Les coûts des modules représentent environ 60% des dépenses totales du projet pour les centrales solaires, et en raison des tarifs moins élevés des modules importés, l’ajout de capacité solaire a été principalement effectué grâce à des produits étrangers, en particulier chinois. Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules attireront respectivement un BCD de 40 % et 25 %. Pour décourager les importations, un droit de sauvegarde de 25% sur les importations d’équipements solaires en provenance de Chine, de Malaisie et d’autres pays développés a été imposé en juillet 2018. Le droit, conformément au plan, est progressivement descendu à 15% jusqu’à la fin de son régime le 31 juillet. .

Vendredi, Shirdi Sai Electricals, fabricant de transformateurs et entrepreneur EPC basé à Andhra Pradesh, Jindal India Solar Energy et Reliance New Energy Solar de BC Jindal Group ont été sélectionnés comme bénéficiaires du programme d’incitation liée à la production (PLI) de Rs 4 500 crores pour les panneaux solaires. fabrication, et ces entreprises devraient mettre en place de manière cumulative environ 12 000 mégawatts (MW) de capacités de fabrication dans le cadre du programme.

